Así ha sido el cambio físico de Mayim Bialik, la mítica ‘Blossom’, 30 años después

«¿Qué nos traerá el futuro? ¿Quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo no te deprimirás…». ¿Has seguido la letra de la canción? ¿Sí? Entonces eres un chaval de los 90, claramente. Y si no la recuerdes, ya lo hago yo por ti: es la sintonía que aparecía en el opening de ‘Blossom’, una mítica sitcom de los 90. Con una preadolescente muy imaginativa e inteligente de protagonista, la serie estuvo en antena 5 temporadas y fue un auténtico éxito entre la audiencia. Mayim Bialik interpretó el papel protagonista desde los 15 años. Una actriz que quizá también te suene gracias a otra sitcom superpopular: ‘The Big Bang Theory‘.

Aunque Bialik ya había debutado como actriz en películas como ‘Eternamente amigas’ (haciendo de una joven Bette Midler), o incluso en el videoclip de Michael Jackson ‘Liberian Girl’, fue con ‘Blossom’ con lo que alcanzó fama mundial. Sus atuendos imposibles y su eterna búsqueda de su madre fueron dos de las claves para que la serie funcionara tan bien. Y, por supuesto, el carisma arrollador de Bialik.

Aunque, pese a ser una sitcom sobre una preadolescente, tocaba temas muy adultos. Por ejemplo, uno de los hermanos de la protagonista tenía un pasado de adicción a las drogas. Aquí en España nos llegó gracias a La 2, en horario casi nocturno, ya que se podía ver a partir de las 20.00 horas.

Tras el éxito cosechado por ‘Blossom’, Mayim Bialik decidió retirarse por un tiempo de la actuación y centrarse en sus estudios. Al igual que su personaje, Bialik es una persona muy inteligente. Fue aceptada en universidades tan prestigiosas como la de Harvard, pero prefirió UCLA (Universidad de California) donde se licenció en la carrera de Neurociencia.

Y, tras conseguir su doctorado y dar a luz a su primer hijo, volvió a la actuación. Primero en papeles pequeños en películas más modestas, y luego dando vida a Amy Farrah Fowler, la novia de Sheldon Cooper en ‘The Big Bang Theory’. Lo que en un comienzo iba a ser un personaje episódico, se convirtió en uno de los pilares de la serie hasta su final en la temporada 12.

Amy Farrah Fowler, uno de los personajes fundamentales de ‘The Big Bang Theory’. / CBS

Sus últimas polémicas

Actualmente, Mayim Bialik protagoniza la serie ‘Call me Kat’, en la que la actriz interpreta a una mujer que se gasta el dinero de su boda en abrir un café de gatos en Kentucky. Y además es presentadora del célebre programa ‘Jeopardy!’, uno de los más famosos en Estados Unidos. De hecho, antes de que la fichara la cadena, el público se preguntó si era una buena opción después de las últimas polémicas de la actriz.

Porque aunque no lo parezca, Mayim Bialik ha protagonizado unas cuantas en los últimos años. Desde su polémica visión sobre los abusos de Harvey Weinstein (la actriz apuesta por vestir más recatadamente para que esas cosas no pasen), hasta su confesión de que no ha recibido ninguna vacuna, ni sus hijos. Aunque esta última tuvo que hacer un vídeo en su canal de Youtube para dejar claro que, al menos, sí que había recibido la del COVID-19.