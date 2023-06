Alexia Rivas desenmascara a Adara por lo que ocurrió con Bosco en ‘SV’ sin cámaras

Alexia Rivas ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para comentar el plot twist que se vivió en la final de ‘Supervivientes 2023‘ entre Adara y Bosco. Antes de proceder a la proclamación del ganador, los dos se dieron un apasionado beso que confirmó así que entre ellos ha surgido la chispa del amor o, al menos, el deseo.

Así, Joaquín Prat ha conectado con Alexia para conocer su opinión después de que, tras su visita a Honduras como fantasma del pasado, se fantaseara con una futura relación entre ambos. De hecho, Bosco le pidió a la periodista que le esperara al salir del concurso.

«¿Qué disgusto, verdad?», le ha preguntado el presentador entre risas. «Pero mirad qué hombre tengo yo», ha empezado bromeando Alexia Rivas con su perro en brazos. «A ver, me parece normal, al final han estado muchísimo tiempo solos. Bosco es un tío al que, como ya ha dicho su propia familia, le gustan todas. Nos ha tirado el anzuelo a varias chicas de allí», ha proseguido.

«Te noto dolida», ha advertido Prat. «Sí, estoy fatal, de hecho creo que después de esto me voy a meter en la cama a llorar y creo que no voy a salir en todo el verano», ha respondido con sorna. «¿Pero Bosco qué es lo que te prometió?», ha preguntado directamente Marta López. «Quiero dejarlo claro. Yo estuve una semana allí y es verdad que él es un tío muy galán y lingoncete y me decía muchas cosas, pero yo me reía y jugamos, pero nada más», ha matizado Alexia Rivas.

«¿Tú te crees esta relación entre Adara y Bosco? Porque yo no», se ha interesado Ángela Portero. «Yo lo que creo es que Bosco es jugoncete, le gusta jugar, pero no sé hasta qué punto. Por parte de él me lo creo porque le puede gustar cualquier mujer que sea guapa, pero por parte de Adara me sorprende porque en cuatro meses no se fijó en él y hablaba cosas malas de él; porque cuando yo estaba en la isla decía: ‘este le tira la caña a todas, a ver quién es la tonta que pica y muerde el anzuelo'», ha revela, destapando así la verdadera cara de Molinero. «Yo creo que es más una cuestión fisiológica que del corazón o el alma, dejémosles que disfruten», ha apostillado Prat para concluir.