Alejandro Nieto destapa el auténtico detonante de su plantón a ‘Supervivientes 2023’

‘Supervivientes 2023’ celebró este jueves su gran final con Bosco Blach Martínez-Bordiú alzándose con la victoria contra todo pronóstico tras ganar a Asraf en el primer televoto, a Jonan Wiergo en el segundo y a Adara Molinero en el duelo final. Pero si hubo algo que destacó de la gala más allá de la ausencia de Jorge Javier Vázquez fue la de Alejandro Nieto.

Así, por segundo año consecutivo, el ganador de la anterior edición faltó a su cita para entregar el cheque de 200.000 euros del premio al vencedor. Ya el pasado año, Olga Moreno rechazó ir a la gran final para evitar encontrarse con Jorge Javier Vázquez y este año ha sido Alejandro Nieto el que se ha ausentado.

Una falta que ha sorprendido teniendo en cuenta que Alejandro Nieto colaboró en los debates de ‘Supervivientes 2023’ las primeras semanas hasta que se marchó a grabar el nuevo docu-reality de Cuatro, ‘En busca del Nirvana’ y que hace unas semanas volvió a Honduras como fantasma del pasado.

El novio de Tania Medina ya avanzó que no iba a ir a la gran final de ‘Supervivientes 2023’ porque no había llegado a un acuerdo con la productora. «Deseo toda la suerte a los finalistas. No he podido ir por motivos personales. No hemos llegado a un acuerdo», escribía poco antes de la gran final.

Ahora, Alejandro Nieto ha querido dar la cara y aclarar los motivos reales que le obligaron a no estar en el plató junto a Carlos Sobera y Laura Madrueño para entregar el cheque a Bosco como ganador. «Estoy en Valencia, me he ido de un lado para otro y llevo planeando mis vacaciones con mi chiquillo dos, tres meses. No se ha cuadrado y no pasa nada. No es otra cosa, solo esto únicamente», asevera.

«Quiero agradecer a todo el mundo los mensajes. Me hubiera encantado estar, pero llevo una responsabilidad con mi familia, no puedo ir de un lado a otro y dejarlos tirados. Simplemente eso. Estaré viendo la final con las uñas así…», añadía el ganador de ‘Supervivientes 2022’.