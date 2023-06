A David Broncano se le escapa este invitado de ‘La Resistencia’ y es censurado por la dirección

Myke Towers visitaba por primera vez este miércoles 28 de junio ‘La Resistencia‘. Frente a David Broncano, el joven cantante hablaba sin tapujos de su carrera musical y hacía balance de sus colaboraciones más exitosas. Su conversación llevaba a que el presentador metiera la pata y anunciara un invitado del programa por error, algo que el programa ha censurado en sus redes sociales.

David Broncano centraba su entrevista en la carrera del puertoriqueño, pero, como no, también en el béisbol e incluso en sus relaciones sexuales. Sin embargo, donde más hincapié hizo el presentador de Movistar Plus era en las colaboraciones que había hecho con otros grandes artistas: «¿Puedes ser el artista que mejores featuring ha hecho?».

«No sé si el mejor, pero sí estoy rondando de los mejores. Cada vez que me junto con Jhay Cortez, Eladio y Karol G me gusta mucho», respondía entonces Myke Towers de la forma más sincera posible. Es más, se centraba en su tema ‘Carita de inocente’ junto a Prince Royce, que fue todo un éxito tanto en España como a nivel mundial, colándose en todas las listas de reproducción.

Pero ese no era el artista en el que más se centraba David Broncano, sino que ponía más énfasis en el rapero puertorriqueño Eladio Carrión, lo que le llevaba a meter la pata y anunciar por error su visita a ‘La Resistencia’. «Estuvo Eladio hace poco aquí ¿no?», preguntaba en voz alta, a lo que el director del programa saltaba de forma rápida para negar la mayor: «No, no, no».

Rápidamente, David Broncano corregía su error: «Ah, bueno, no perdón. Vaya liada, vaya liada, esto se borra, esto se quita. La he liado un poco pero bueno, no pasa nada». Tras esto, el programa decidía censurar esta parte en sus redes sociales, cortando la metedura de pata de David Broncano en su conversación con Myke Towers.