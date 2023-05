Telecinco emula a Antena 3 en su fiebre turca y se hace con los derechos de ‘La Traición’

Telecinco no se da por vencida. En esta nueva etapa de la cadena tras la marcha de Paolo Vasile y la cancelación de ‘Sálvame’; la cadena de Mediaset volverá a apostar por las series turcas siguiendo los pasos de Antena 3. Así, aprovechó la gala de ‘Supervivientes’ de este jueves para promocionar el próximo estreno de ‘La traición’.

‘La Traición’ es una serie turca que en su país de origen se llama ‘Lyilik’ y consta de dos temporadas de 27 capítulos. Como es habitual en la ficción otomana, cada episodio cuenta con un metraje de dos horas.

Sera Kutlubey, Hatice Şendil y İsmail Demirci encabezan el reparto de protagonistas de la ficción. Perihan Savaş, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadır Vatanoğlu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoğlu completan el elenco principal de actores.

Por el momento, se desconoce cuándo y cómo emitirá Telecinco ‘La traición’. Lo normal sería que la ficción turca llegara al prime time de cara al verano para competir contra alguna de las apuestas de Antena 3 y TVE. No obstante, tampoco sería descartable que la cadena de Mediaset probara suerte por la tarde como ha hecho Antena 3 con ‘Pecado original’ tras el final de ‘Tierra amarga’ ahora que ‘Sálvame’ dará paso a ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda.

Las apuestas de Telecinco por las series turcas

Con ‘La traición’, Telecinco recupera su apuesta por llevar el éxito de las series turcas a su cadena principal. Cabe recordar que la cadena de Mediaset pre estrenaba dentro de Sálvame’ varias ficciones turcas de Divinity pero su gran apuesta llegó con ‘Love is in the air’. Tras no cosechar el mismo éxito que ‘Mujer’ o ‘Mi hija’ en Antena 3, la cadena decidió trasladar definitivamente la ficción protagonizada por Kerem Bursin y Hande Erçel a Divinity antes del final de su primera temporada. La ficción se convirtió después en un éxito para la cadena temática.

Tras ello, Telecinco volvió a darle una oportunidad a las series turcas y estrenó ‘Mi hogar mi destino’ en la tarde del fin de semana con intención de emitirla a última hora de la tarde a diario. Pero tras su estrepitoso estreno acabó relegada al late night y finalmente a Divinity.

Así es ‘La traición’

Cuenta la historia de Neslihan (Hatice Şendil) que junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y dos hijos vive una aparente felicidad familiar o al menos eso es lo que ella cree. Hasta que una amiga de la infancia de Neslihan llamada Damla (Sera Kutlubey) removerá los cimientos del matrimonio. Haciendo que Neslihan se arrepienta de su bondad invitándola a vivir al lado ya que en verdad era la amante de su esposo.