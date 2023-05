‘Supervivientes’ revoluciona la próxima gala con un regreso extremo para las nominaciones

Una de las pruebas más míticas y duras de ‘Supervivientes 2023’ está a punto de volver a las pantallas de Telecinco. Se trata de la conocida como ‘Noria Infernal’ que enfrenta en un decisivo duelo a dos concursante cuyo objetivo es aguantar mientras la estructura gira cambiando su velocidad en numerosas ocasiones. Además, es necesario apuntar que la dinámica es una de las más duras de todo el reality.

Así se lo ha confirmado Carlos Sobera a Bosco Blach y Asraf Beno. Ambos han sido los vencedores de la semifinal de la prueba de líder en la que ha participado con el resto de concursantes durante la entrega de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. «Os vais a enfrentar cara a cara en la prueba final este jueves para decidir quién es el líder del grupo«, les ha comunicado el presentador.

Acto seguido, Sobera ha pedido atención para apuntar: «Atención porque os voy a anunciar algo importante. Todo el mundo se estará preguntando, sobre todo vosotros, qué prueba es esa a la que os vais a tener que someter y vais a tener que pasar para tener que convertiros en líder del grupo. Atención porque la prueba va a ser la ‘Noria Infernal’. La prueba más definitiva, la más dura y la que mejor recuerdo deja siempre en los concursantes y en el público» .

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto Bosco como Asraf han aplaudido y verbalizado las ganas que tienen de disputarse el liderazgo en esa dinámica de ‘Supervivientes 2023’. Una actitud que ha impactado al presentador a tenor de su reacción: «Os digo la ‘Noria Infernal’ y por lo visto estáis acostumbrados a girar como los pollos… No os importa que sea la ‘Noria Infernal’, pero si es durísima. Sois conscientes, ¿no?». «Es durísima, pero me hace una ilusión estar en ‘Supervivientes’ y probar la ‘Noria Infernal’. De verdad que es una de las cosas que quería hacer aquí y me da muchas ganas», ha respondido Asraf Beno.

En la misma línea, Bosco ha compartido: «Me encanta». Finalmente el presentador de ‘Supervivientes 2023’ ha despedido la conexión trasladándoles ánimos. «Vuestros deseos son órdenes. El jueves tendréis la satisfacción de hacer la prueba. Preparaos física y mentalmente sobre todo porque es más importante la cabeza que el físico en esa prueba».