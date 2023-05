Alma Bollo arma el escándalo en pleno directo de ‘Supervivientes’ por lo que ocurre con Bosco

Alma Bollo ha vivido un momento de máxima tensión durante la emisión dominical de ‘Supervivientes 2023‘. Todo ha surgido a raíz de un encontronazo con Bosco Blach, de quien la joven se ha distanciado drásticamente tras lo acontecido durante la gala. En concreto y de manera extraordinaria, el reality ha repartido la recompensa de la dinámica semanal desde el helicóptero.

La visita de Bosco, Pocholo, ha sido el encargado de ir lanzando los regalos al mar, donde los concursantes vencedores han tenido que entrenarse a fondo para hacerse con el mayor número de recompensas posible. Una actividad en la que Bosco Blach ha demostrado sus aptitudes físicas frente a las de otros compañeros como Alma Bollo, quien ha perdido parte de su recompensa cuando Bosco, al nadar más rápido, se ha hecho con ellas.

«No quiero recompensa, que se las queden ellos. Está es la clase de compañeros que hay. Me da mucho coraje que esta sea la clase de compañeros que hay en ‘Supervivientes’. Es una recompensa para todos y hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser que veas a tu compañera llegando a una boya y te la quiten?», se ha quejado Alma Bollo visiblemente afectada. Por su parte, Bosco ha exclamado: «Alma, que te he dado dos y yo tengo una más que tú». Sin embargo, Alma insistía: «Da igual que me des. Es el hecho del egoísmo tío. Viene tu compañero Artur por detrás cuando te estoy diciendo «Bosco me estás quitando todas» y vas y le sueltas una boya».

Este comentario ha hecho explotar a Bosco, quien le ha soltado a Alma Bollo: «Que no le he soltado nada. ¿Por qué mientes Alma? Por favor no seas así. Me está dando asco esto que estás haciendo así, Alma. ¡Qué mala eres!». «¿Cómo voy a disfrutar si me habéis quitado las boyas? ¿Cómo disfruto? No es justo tío. Meterse la recompensa por el culo, así de claro os lo digo. Dais asco, de verdad», le ha afeado nuevamente Alma Bollo.

En la misma línea, Bosco ha querido excusarse al apuntar: «Yo solo veo bolas, bolas y cogía bolas. No te he visto, solo he escuchado gritos y de repente he cogido bolas y te he dado. No sé qué quieres más que haga». «Espero que la gente lo vea y se dé cuenta y vea la clase de compañeros egoístas con la que convivimos habitualmente», ha comentado Alma Bollo, quien tampoco se ha quedado callada puesto que, poco después, ha apuntado: «No es cuestión de darme, es cuestión de compañerismo que estamos sobreviviendo ¿No os dais cuenta? Que esto es una aventura aparte de para competir, para ser compañeros y sobrevivir».