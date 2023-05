‘MasterChef 11’ expulsa a David fulminantemente tras el machaque desmedido de Samantha

Tras la repesca de Marta y Laura y de que esta fuera expulsada de nuevo, ‘MasterChef 11′ vivía este lunes su décimo quinta gala en TVE que comenzaba con el programa versionando ‘El precio justo’ con su particular ‘Calorías las justas’.

Así, los jueces proponían un juego a los concursantes con Raquel Sánchez Silva como maestra de ceremonias. Por grupos tendrían que adivinar cuántas calorías tenían seis ingredientes. Los que adivinaran o se quedaran cerca ganarían cinco minutos extra en el cocinado.

Justo después, los concursantes de ‘MasterChef 11’ tenían que cocinar un plato vegetariano con solo cinco ingredientes siendo Camino, Fray Marcos y David los que tenían que elegir con qué ingredientes cocinaría cada uno tras ser el grupo que más habían adivinado.

Tras el cocinado y la cata, los jueces decidían que los dos mejores platos de la prueba eran los de Álex y Jotha, que además contaba con la inmunidad. También se libraban de competir en la prueba de eliminación Eneko, Lluis, Marta y Luca.

Mientras que el resto tendrían que competir en la prueba de eliminación. No obstante, Álex como el mejor de la prueba anterior tenía la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros. Tras dudar entre Pilu y Francesc decidía salvarle a él al considerar que Pilu tenía menos posibilidades de marcharse. Mientras que Jotha optaba por librar a Fray Marcos, que tenía el pin de la inmunidad y quería cocinar.

David sufre en las carreras de ‘MasterChef’ y se enfrenta a Samantha

Y para la prueba de eliminación de este lunes, los delantales negros se enfrentaban a las carreras. Así, se tenían que dividir en dos grupos de tres para cocinar por turnos. En el primer puesto de cocina, los aspirantes tenían que elaborar un steak tartar, en el segundo un cachopo y en el tercero ternera strogonoff.

En el primer grupo competían Pilu, Camino y Jorge Juan. El primero en salvarse de los tres al ser el más rápido en la carrera era precisamente él y la segunda era Pilu mientras que Camino se venía abajo al ver que tenía que enfrentarse al duelo final.

En el segundo grupo en el que se enfrentaban David, Ana y Claudia siendo la italiana la primera en salvarse mientras que la segunda era Ana. Por su parte, David sufría de lo lindo y se enfrentaba a Samantha Vallejo-Nágera durante sus cocinados.

El rapapolvo de Samantha a David

Finalmente, David y Camino se enfrentaban al duelo final en el que se decidiría el último expulsado. En él, ambos tenían que hacer uno de los míticos platos de ‘MasterChef’ y de los más complicados: el solomillo Wellington. Y aunque ambos conseguían sacar adelante el plato, los jueces decidían que el expulsado fuera David.

«David no nos ha gustado tu actitud y mucho menos como te has puesto conmigo», le señalaba Samantha Vallejo-Nágera antes de revelar el veredicto del jurado. «En restauración hay una máxima y es que el cliente siempre tiene la razón. En este caso el jurado. Si te pedimos el steak tartar y no está bueno, lo tienes que repetir hasta que me guste», le recriminaba la jueza de ‘MasterChef’.

Por su lado, David le pedía perdón. «En ningún momento te he querido faltar el respeto ni a ti ni a nadie. Y si así te pido perdón porque es lo último que quiero hacer. Te juro por lo que más quieras que si he dicho algo mal ha sido hacia mi persona por la frustración que tenía conmigo», señalaba. «Has perdido los papeles pero estás super perdonado», le espetaba Samantha.