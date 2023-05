Lo protesta de Manuel Cortés ante la nueva y drástica medida de ‘Supervivientes’: «Es injusto»

Manuel Cortés ya está de vuelta a España tras su periplo por los Cayos Cochinos. El ahora exconcursante de ‘Supervivientes 2023‘ ha reaparecido durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’ comandada por Carlos Sobera. Sin embargo, su vuelta no ha sido tal y como el propio Manuel se esperaba a tenor de sus propias declaraciones. Y es que se quedaba fuera de asistir a la gala.

En concreto, el presentador de ‘Supervivientes 2023’ ha conectado en directo con el joven mientras éste se encontraba aparentemente ingresado en la cama de un hospital. Cabe recordar que el superviviente tuvo que abandonar la edición debido a unos intensos dolores intestinales tras una baja que se alargó durante una semana en los cayos.

Nada más conectar con Sobera, el hijo de Raquel Bollo ha compartido visiblemente emocionado: «Me emociona mucho ver los vídeos y todo, pero ya me he propuesto no llorar más, ya creo que está bueno. Me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir».

Manuel Cortés: «Es muy injusto lo que me está tocando vivir»

En la misma línea, Manuel Cortés ha lamentado su sueño truncado. «Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente entenderéis muchas cosas. Ahora, viéndolo desde aquí, me queda un sabor agridulce«.

Ante esta situación y siendo consciente del bajo estado anímico del exconcursante, Carlos Sobera le ha querido mandar un emotivo mensaje. En concreto, el presentador se ha referido a Manuel Cortés dedicándole las siguientes palabras: «has hecho una participación absolutamente maravillosa». Un alegato en pro de su concurso acompañado de un sonoro aplauso que ha conseguido animar al joven.