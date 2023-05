Chayo Mohedano utiliza a Raquel Bollo para arrojar semejantes declaraciones contra ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ comenzaba este miércoles el programa con David Valldeperas irrumpiendo en el plató para hacer un comunicado en nombre de la dirección del programa tras lo sucedido el día anterior con Raquel Bollo justo al final del programa en su emisión en Telecinco. Así, el espacio de La fábrica de la tele pedía perdón. Unas disculpas sobre las que se ha mojado Chayo Mohedano.

Todo se produjo el pasado martes cuando ‘Sálvame’ llevó al plató a Rocío Cortés, la hija de Chiquetete que acudía al espacio para hablar del paso de Manuel Cortés y Alma Bollo por ‘Supervivientes’ y lo que habían dicho de su padre en el reality. Pero rápidamente la invitada cuestionaba la paternidad de Alma.

Un asunto que hizo que Raquel Bollo se presentara en Telecinco para cantarle las cuarenta a ‘Sálvame’. Adela González y Terelu Campos iban en su búsqueda y la colaboradora de ‘Fiesta’ estallaba contra el que fue su programa. «Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas«, explotaba Raquel. «Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis», insistía Raquel. Un asunto sobre el que Chayo Mohedano no ha dudado en manifestarse públicamente.

Así, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha aprovechado la última polémica de ‘Sálvame’ para seguir azotando al programa. Todo después de ver cómo Mediaset obligó a David Valldeperas a pedir perdón a Raquel después de que fuera ella la que tuviera que recular en ‘Supervivientes’.

«Lo sentimos. Ayer nos equivocamos. Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género», aseguró David Valldeperas en su discurso. «Raquel, en esta causa, siempre estaremos a su lado y repito: siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias», recalcó el director de ‘Sálvame’.

Chayo Mohedano sin cortapisas: «¡Manipuladores, acosadores y delincuentes!»

Unas disculpas que no han convencido nada a Chayo Mohedano, que no ha dudado en tachar de «manipuladores» a los directivos del programa de La fábrica de la tele. «¿Qué no sabían las consecuencias? ¡¡¡Valientes hijos de ….FRUTAAAAA!!! Maltratadores ,acosadores , manipuladores ,delincuentes«, escribe en su cuenta de Twitter.

«Os lo dice una mujer que ha sido maltratado públicamente por vosotros. Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado, no porque lo sintierais», añade Rosario Mohedano unos días después de contar cómo se produjo su salida de Mediaset hace 12 años.