‘Sálvame’ arranca este miércoles con un serio comunicado de la dirección en plena polémica

‘Sálvame‘ ha compartido con todos los espectadores un enérgico comunicado que ha leído el director, David Valldeperas, nada más arrancar la emisión de este miércoles y en relación al bochornoso altercado que Raquel Bollo protagonizó en los pasillos de Telecinco tras sentar en el plató a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, y hablar de asuntos delicados.

«Ayer vivimos una situación en este plató que necesita una explicación. La participación de los hijos de Raquel en ‘Supervivientes’ ha generado declaraciones de amigos y enemigos de la familia Cortés. Ayer, en este programa, invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermanastra de Alma y Manuel para hablar exclusivamente de cómo están viviendo el concurso«, ha comenzado comunicado el director de ‘Sálvame’.

«No acertamos en nuestra decisión. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío fueron más allá del programa que venía a comentar. Lo sentimos. Ayer nos equivocamos«, ha proseguido Valldeperas muy contundente y entonando ese mea culpa.

«Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género. Raquel Bollo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado. El equipo que hace este programa apoyó en su día y ahora a Raquel en esta cuestión. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de ‘Sálvame’. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy, son muchas las diferencias que nos separan de ella, pero hay algo en lo que siempre estaremos a su lado: el horror que vivió con Chiquetete«, ha continuado dicho comunicado.

«Raquel, en esta causa, siempre estaremos a su lado y repito: siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias», ha concluido la alocución de David Valldeperas para, acto seguido, retomar los contenidos previstos en el programa con normalidad.

David Valldeperas: “El equipo de este programa siempre va a estar a favor de las víctimas de violencia de género” #yoveosálvame pic.twitter.com/ySFNbLlp75 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (ᴄᴜᴇɴᴛᴀ ɴᴜᴇᴠᴀ) (@telediosa) May 24, 2023

Así fue el descomunal estallido de Raquel Bollo contra ‘Sálvame’

«Sois unos sinvergüenzas todos. Quince años dando aquí el callo. Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas. Que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. ¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho», denunció fuera de sí en plenas instalaciones de Mediaset al enterarse de la presencia de Rocío Cortés en ‘Sálvame’.

«Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Venga Telecinco, que os saltáis todo, os saltáis a los menores, habéis hablado de mi nieta…», continuó sin filtro alguno mientras los realizadores de ‘Sálvame’ cortaban súbitamente la señal de los pasillos, pinchaban la imagen del plató vacío y bajaban los micros para que no se continuara emitiendo semejante escena.