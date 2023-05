Raquel Bollo se juega su veto inmediato en Mediaset por cómo ha aludido a Rocío Carrasco

Era imposible predecir el final que ha tenido ‘Sálvame‘ este martes. Cuando apenas quedaban unos minutos para concluir la emisión, Raquel Bollo ha entrado en escena desaforadamente y ha armado un verdadero escándalo en los pasillos de Mediaset al descubrir a quién habían sentando en el plató.

Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermanastra de Alma y Manuel Cortés, había acudido al programa para defender la memoria de su padre, desmontar la imagen de Raquel y cargar contra ella. También para hablar de sus hermanos en unos términos poco agradables. De modo que, al enterarse de todo ello y encontrarse con la propia Rocío en las instalaciones, se ha desencadenado un altercado a niveles insospechados.

De repente, Terelu Campos y Adela González han salido del plató con caras de circunstancia y recibiendo un aviso de la dirección. Se trataba del incidente que estaba formado Raquel en plenas instalaciones de Mediaset. Los cámaras han seguido los pasos de ambas presentadoras hasta llegar a donde se situaba Raquel Bollo totalmente fuera de sus casillas.

Raquel Bollo: «Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas»

«Sois unos sinvergüenzas todos. Quince años dando aquí el callo», empezaba gritando. Acto seguido, Raquel Bollo, sin temor a las consecuencias y a un veto inmediato, se saltaba completamente el código ético impuesto por la nueva dirección de la compañía nombrando a Rocío Carrasco y utilizando su nombre para defenderse.

«Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas. Que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. ¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho», ha soltado a voz en grito y ante una Belén Esteban que trataba de calmarle sin éxito.

«Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Venga Telecinco, que os saltáis todo, os saltáis a los menores, habéis hablado de mi nieta…», ha continuado incontrolablemente, jugándose además su despido de la cadena.

Mientras tanto, los realizadores de ‘Sálvame’ cortaban repentinamente la señal de los pasillos, pinchaban la imagen del plató vacío y bajaban los micros para que no se continuara emitiendo semejante escena. La secuencia en cuestión se ha viralizado en redes sociales.