Raquel Bollo entona el mea culpa hacia Telecinco por lo que ha llegado a soltar contra la cadena

Raquel Bollo se ha convertido en la auténtica protagonista de la jornada por su asalto a ‘Sálvame‘. La madre de Manuel Cortés irrumpía al filo de las siete de la tarde en los pasillos de Telecinco con gritos y fuertes acusaciones. Un estado de nerviosismo provocado por la visita de Rocío Cortés, hija de Chiquetete, al programa vespertino, donde ha atacado a la colaboradora y a sus hijos mientras éstos se encuentran en ‘Supervivientes’.

Horas después de vivir ese tenso encontronazo Raquel Bollo ha aparecido como defensora de sus hijos en el plató de ‘Supervivientes 2023’. Aunque Carlos Sobera le ha preguntado por la continuidad de sus hijos en el reality, la tertuliana ha aprovechado la oportunidad para disculparse. «Quería, si me permites un segundo… Pues esta tarde he vivido una situación desagradable y después de una presión de meses he explotado y he explotado pues de mala manera», ha comenzado diciendo.

Acto seguido, Raquel Bollo ha mostrado su arrepentimiento por su actitud: «Me gustaría pedir ante todo disculpas a los espectadores y, por supuesto a Telecinco, cadena que me ha dado muy buenos momentos y, sobre todo, el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Así que, lo siento muchísimo por las formas».

Tras este pronunciamiento por parte de Raquel Bollo, Carlos Sobera ha recogido el guante y le ha trasladado el agradecimiento ante sus disculpas. «Muchas gracias por la aclaración y por las disculpas», ha comentado el presentador. Acto seguido, Sobera ha cambiado de tema para abordar las cuestiones relacionados con la convivencia en ‘Supervivientes 2023’.

Raquel Bollo pide disculpas a Telecinco y a los espectadores en #TierraDeNadie12 tras su brote contra #yoveosalvame:pic.twitter.com/XtMg4g6knB — telemagazine (@telemgzn) May 23, 2023

Raquel Bollo roza los límites con su furibundo ataque a Telecinco

La intervención de Raquel Bollo durante la emisión de ‘Sálvame’ ha estado marcada por la tensión y la virulencia de sus ataques. «Sois unos sinvergüenzas todos (en ‘Sálvame’). Quince años dando aquí el callo. Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas. Que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. ¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho«, ha gritado visiblemente alterada.

Lejos de quedarse callada y a pesar de la insistencia de Belén Esteban por tranquilizarla, Raquel Bollo seguía gritando: «Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Venga Telecinco, que os saltáis todo, os saltáis a los menores, habéis hablado de mi nieta…».