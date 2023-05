Le hacen esta dura pregunta a Anabel Pantoja sobre Yulen Pereira y su reacción acarrea polémica

Anabel Pantoja ha regresado de su idílico viaje a México junto a otros influencers y, a su llegada al aeropuerto, una reportera se ha acercado a ella para preguntarle por su exnovio, Yulen Pereira. Y la actitud de la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado mucho que desear. ¿Será el síndrome post vacacional?

En un primer momento, la reportera le ha preguntado a Anabel Pantoja por cómo se presenta su verano. Y a esto sí que ha respondido: «Muy bien, trabajando y con proyectos». Sin embargo, ha sido cuando ha salido a relucir el nombre de Yulen Pereira, cuando la sobrina de Isabel Pantoja ha estallado.

Hay que recordar que hace unas semanas el esgrimista se sentó en el ‘Deluxe’ para destapar los motivos por los que rompió su relación con ella. Al escuchar esta pregunta personal, la influencer ha reído de forma irónica. Pero cuando la periodista le ha recordado que Yulen podría haber encontrado de nuevo el amor, Anabel se ha parado en seco, y, muy enfadada, le ha contestado de forma cortante: «Creo que no te tengo que responder a nada. Con toda la educación te atiendo, pero no estoy obligada a responderte a nada».

El enfado de Anabel Pantoja con la reportera: «No te voy a responder a nada»

Además, le ha explicado el motivo por el que no quiere responder a preguntas sobre su expareja: «Hablar de cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿ya para qué?». Así es que la reportera ha optado por cambiar de tema y le ha preguntado por los rumores que apuntan a que entre ella y Samuel, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, podría existir una relación. Ante esto, Anabel Pantoja ha aclarado que son solo amigos.

Pero ha sido cuando la periodista le ha preguntado por su supuesto hermano secreto, ‘Pinocho’, cuando la influencer ha acabado por explotar del todo: «No te voy a responder a nada de eso, si no te importa. Te he atendido, voy al parking y no quiero que me estéis preguntando». No obstante, la reportera ha seguido haciendo su trabajo, pese al enfado de la exsuperviviente, quien le decía, tirando de ironía: «Gracias por el respeto».

Tras la emisión de este tenso encontronazo entre Anabel Pantoja y la reportera en ‘Socialité’, Nuria Marín ha criticado duramente a la influencer. Como también lo ha hecho la periodista del programa Giovanna González: «No puede pagar su mala leche con la reportera. Si las vacaciones no te han sentado bien, pues no vuelvas de vacaciones, Anabel. Quédate aquí y así no tienes el síndrome post vacacional».