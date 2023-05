Anabel Pantoja, en el disparadero de la Justicia por este muy aciago motivo

Anabel Pantoja sigue alejada de ‘Sálvame‘ y de Telecinco. La última aparición de la sobrina de Isabel Pantoja fue para comentar ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, su vuelta a Telecinco podría demorarse más aún después de que haya salido a la luz que va a tener que someterse a la prueba de ADN para salir de dudas sobre si Pinocho es hermano suyo.

Desde hace años, Luis Manuel, más conocido como Pinocho, defiende que es hijo de Bernardo Pantoja, algo que se niega a aceptar Anabel. El joven se defendía en ‘Sábado Deluxe’ este mismo año: «Cien por cien seguro que soy hijo de Bernardo Pantoja. Tengo una prueba de paternidad con él. Un reconocimiento por parte de él, mi madre también me lo ha reconocido».

«En Triana cuando era chico siempre he escuchado el comentario de que era hijo de Bernardo. Mi madre me lo confesó en el 2017. Yo un día desayuné con Bernardo y Junco. Él me contó que había tenido una relación de amistad con mi madre y fruto de aquello nací yo», explicaba Pinocho en el ‘Deluxe’, confirmando así que Bernardo Pantoja era consciente de que era su padre.

Desde entonces, el tema había quedado apartado, pero, según adelanta La Razón, Anabel Pantoja tendrá que someterse a una prueba de ADN para salir de dudas sobre si Pinocho es su hermano. Así lo cuenta el abogado de Pinocho, Fernando Osuna: «Mi cliente ha recopilado suficientes pruebas que demuestran que es hijo biológico del fallecido Bernardo, el hermano de Isabel Pantoja. La demanda ya está en curso, como también la impugnación de mi cliente de la filiación del que fue marido de su madre, ya que no es su padre genético, y solamente figura como tal en el Registro Civil».

El abogado añade que «el juzgado dará traslado de la demanda a Anabel Pantoja, hija del fallecido Bernardo Pantoja, por así establecerlo la ley. Y también a la hermana de madre de mi cliente por imperativo legal». De esta manera, se ha solicitado que Anabel y Luis se sometan a la prueba de ADN, un proceso que podría alargarse más de un año.