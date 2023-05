Laura hace el ridículo en ‘MasterChef’ con su expulsión y lo que pasa antes de irse es inaudito

Noche de muchas idas y venidas la que se ha vivido este martes en ‘MasterChef 11‘. Y es que la décimo cuarta gala de esta edición vivía la ansiada repesca con los regresos de Marta y Laura. Pero además, la prueba de eliminación dejaba una auténtica sorpresa con dos nuevas expulsiones.

Así, en esta gala, todos los concursantes y ex-aspirantes de ‘MasterChef 11’ se trasladaban hasta un lugar histórico de la Comunidad de Madrid como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un lugar en el que Fray Marcos iba a estar cocinando como anillo al dedo.

Mientras que el resto, rezarían a San Lorenzo para tratar de seguir una semana más en las cocinas de ‘MasterChef’ y los ex-aspirantes para conseguir las dos plazas en la repesca. Para ello, los concursantes eran divididos en dos equipos capitaneados por Jotha y Ana.

Así, el equipo azul y el equipo rojo tendrían que cocinar un menú compuesto por un primero o un segundo y un postre. Ambos conseguían sacar medianamente sus platos. De hecho, el jurado felicitaba a ambos equipos por el resultado de la prueba, aunque ambos habían cometido errores. «En este reto habéis estado muy igualados. Estamos orgullosos de que el nivel vaya creciendo. Son pequeños detalles los que lo diferencian y el ganador es el equipo azul», aseveraba Pepe Rodríguez.

Tras ello, los jueces se dirigían a los ex-aspirantes para revelar el resultado de la repesca. Pepe, Samantha y Jordi decidían que la cosa estuviera entre cuatro ex-aspirantes como Frank, Carlota, Laura y Marta. Pero finalmente, decidían que las repescadas fueran las dos últimas. Algo que provocaba la indignación de la audiencia que consideraba que era «favoritismo».

La «puñalada» de Jotha a su equipo

Después de la prueba de exteriores, los delantales blancos y los negros entraban en las cocinas. Pero se llevaban una sorpresa y es que ni los jueces ni Jotha, que había sido nombrado el mejor de la prueba por equipos se encontraban allí. Una voz, la de Jordi, les comunicaba que podían descansar un rato en el salón y ver lo que iba a suceder.

Mientras, en el otro plató en el que se está realizando ‘MasterChef 11’, el jurado tenía algo preparado para Jotha. Así, el concursante se situaba frente a una manzana. Y los jueces le daban la posibilidad de comerse la manzana. Si lo hacía sería el único concursante que se libraba de cocinar en la prueba de eliminación y conseguiría la inmunidad para la próxima gala. Si no se la comía, hacía que todo su equipo junto a él subieran a la galería.

Pero Jotha, que ha demostrado ser uno de los grandes estrategas de esta edición, no lo dudaba y se comía la manzana. Así, mandaba a todo su equipo a la prueba de eliminación. Algo que no sentaba nada bien. Así, Álex no se contenía al decir que «nosotros le hicimos brillar a él, sino estaría en eliminación». «Me parece muy feo», apostillaba.

Postres con manzana, los protagonistas de la prueba de ‘MasterChef’

Una vez, todos los concursantes sabían que se enfrentarían a eliminación, incluidas las repescadas Marta y Laura tocaba conocer qué tendrían que cocinar. Era entonces cuando aparecían en las cocinas Ona Carbonell y Raquel Meroño, ganadoras de ‘MasterChef Celebrity’ 3 y 5; Belén López, finalista de ‘MasterChef Celebrity 6’; Eva Micaela, duelista de ‘MasterChef 1’; Vicky Pulgarín, ganadora de ‘MasterChef 2’; Marta Verona, ganadora de ‘MasterChef 6’; e Iván Mariñas, finalista de ‘MasterChef 8’.

Todos ellos, llevaban al programa un postre. Así, los concursantes tendrían que replicar uno de los siete postres. Y Jotha, como el mejor concursante de la prueba anterior, era el que tendría que entregar cada postre a dos concursantes. El concursante optaba por beneficiar a sus amigos Francesc y Fray Marcos así como a Pilu y Álex mientras que le dejaba los más complicados a Marta y Luca.

Laura se enfrenta a Jotha tras su nueva expulsión: «A ser buenas personas se aprende en casa»

Después del tiempo de cocinado, llegaba el momento de la cata y las valoraciones del jurado. Los mejor valorados eran Ana, Camino y David, que eran los primeros en subir a la galería junto a Jotha. También conseguían seguir una semana más Fray Marcos, Pilu, Álex y Eneko así como Jorge Juan, Francesc y Claudia.

De ese modo, la expulsión estaba entre Lluis, Laura, Marta y Luca. No obstante, el jurado consideraba que los postres de Marta y Luca eran algo mejores que los de sus compañeros y por ello se libraban in extremis de la expulsión. También lo conseguía Lluis, mientras que Laura hace historia al ser la repescada que menos tiempo dura en el programa.

«Creo que no era un postre nada fácil. Gracias Jotha. No me lo ha dado porque me quería joder y me ha jodido», soltaba Laura muy sincera al ser de nuevo expulsada en la misma gala en la que había sido repescada. «Algún día el karma te lo va a devolver. Pero bueno esto es un concurso y no pasa nada. A ser buenas personas se aprende en casa. Me voy feliz y agradecida con todo el programa», espetaba Laura sin ningún tipo de pudor.

Al escuchar las palabras de Laura, Pepe Rodríguez le preguntaba a Jotha si se sentía responsable. «No para nada. Al final el cocinado depende de cada persona. Te pueden bajar, te dan un plato fácil o difícil y tú eres responsable de lo que haces o lo que no. Si no lo haces bien no es culpa mía desde luego», replicaba Jotha. «Me podías haber dado un plato más fácil, pero no pasa nada», se quejaba Laura con las lágrimas en los ojos. Mientras que Jotha confesaba que su intención es que el expulsado fuera Luca.