Laura Escanes se ve obligada a un parón forzoso y este es el serio detonante: «He petado»

Ya lo dijo la reina Doña Letizia recientemente en un acto sobre salud mental: hay veces que es necesario parar. Y eso es lo que ha hecho Laura Escanes tras verse obligada a cancelar su último compromiso profesional al sufrir un ataque de ansiedad. Así lo ha reconocido ella misma a través de sus redes sociales.

«Lamentablemente hay cosas que no se eligen. La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Si me seguís habréis visto que estos días he estado un poco ausente y esta semana he petado», lamentó la influencer en sus storis de Instagram. Según confesó, «llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intentas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada».

«He decido priorizar mi salud mental», reconoce Laura Escanes

Este jueves, 25 de mayo, se esperaba su asistencia a un evento al que, finalmente, no pudo acudir. «Por recomendación y decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. Hoy era imposible asistir», asegura Laura Escanes, muy sincera con todos sus seguidores.

Además, ha querido agradecer todos los mensajes que está recibiendo tras exponer esta presión. Aún así, no puede evitar pensar y «pedir perdón» por no haber podido asistir: «La presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera incluso en mis peores momentos. El apoyo a la salud mental se demuestra en otras cosas como estas. Así que gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendido».

Al parecer, Laura Escanes llevaba un par de días encontrándose mal. Pero en su afán por dar lo mejor de sí misma a todos los que la siguen, ha compartido recientemente unas imágenes en las que se la podía ver utilizando un nebulizador portátil. Un instrumento que permite, a través de vapor, poder calentar la voz. «La situación actual para cuidar mi voz es esta», explicaba

La influencer ha advertido que estará desconectada de las redes sociales en los próximos días, para poder recuperarse. Eso sí, ha dejado hecho su trabajo antes, como ella misma ha explicado: «He intentado dejar grabados todos mis compromisos profesionales con tiempo porque sabía que estaba llegando a mi límite». Y es que, los compromisos profesionales se la acumulan. Hace unos días, se conocía que TV3 la había elegido para ser presentadora de su próximo reality de aventuras en pareja. Un nuevo reto que le hace mucha ilusión pero que, al mismo tiempo, supone más presión.