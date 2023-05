Laura Escanes reaviva su cruzada con ‘Sálvame’ y denuncia lo emitido «delante de toda España»

Laura Escanes estallaba hace tan solo unas semanas contra ‘Sálvame‘ después de que el programa de las tardes de Telecinco emitiera unas imágenes en las que se le veía la ropa interior. Un mes después de su denuncia a través de sus redes sociales, la influencer ha vuelto a señalar a ‘Sálvame’ en el podcast ‘Estirando el chicle‘.

«El otro día vimos lo que te hicieron en ‘Sálvame’, que se te veían las bragas porque te agachaste a coger algo», le comentaban desde el podcast, dando pie a que Laura Escanes volviera a criticar al programa: «Yo con eso aluciné por varios motivos. Me parece increíble que haya alguien haciendo fotos en ese momento y que tenga el pensamiento de vender esas fotos».

«Que un programa diga que le parece bien comprar esas fotos y ponerlas delante de toda España»

Lejos de quedarse ahí, la influencer ha seguido señalando a quienes tomaron la decisión de emitir las imágenes en ‘Sálvame’. «[Aluciné con] que un programa diga que le parece bien comprar esas fotos y ponerlas delante de toda España con el titular: ‘¿De quién es este culo?’, y encima con ese tono. Me parece increíble que ninguna chica de allí dijera nada».

Laura Escanes defiende su libertad de subir fotografías en ropa interior, pero siempre en las circunstancias que ella elija. «Yo subo fotos en bikini y en pelotas, pero lo subo cuando me da la gana, sin tener la sensación de que me agacho y me pueden estar haciendo fotos», explica.

Al ser preguntada por si está cansada de ser noticia por su vida privada, subraya: «Yo, a veces, me agoto. Entiendo la gente a la que le caigo mal porque hay titulares para pensar que soy gilipollas. Ponen entre comillas tres palabras y pienso: ‘Esta niña es tonta’, entonces lo entiendo. A mí me gusta tener cosas para mí y para los míos. Llego a casa y llamo a mis amigas porque no quiero que se enteren de las cosas por redes».

Como anécdota, Laura Escanes cuenta cómo se vio obligada a hacer pública su relación con Álvaro de Luna: «Te obligan a contarlo. Ambos nos vimos ante una situación de muchas preguntas, que ni nosotros sabíamos responder. Nos estábamos conociendo. Te obligan a sentarte y saber que estás haciendo con tu vida y decidimos contarlo».