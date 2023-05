La inmediata reacción de Mariló Montero tras convertirse en candidata de Vox por error

Mariló Montero vuelve a estar en el centro de la polémica, pero en este caso no por su culpa. Y es que la periodista aparece como candidata de Vox en la lista del partido por Épila, un pueblo de Zaragoza de unos 4.500 habitantes. Se trata de un error pero que, en las últimas horas, se ha viralizado y está teniendo graves consecuencias para la implicada, tal y como ella misma ha contado a Risto Mejide en ‘Todo es mentira’.

En el cartel que Vox ha publicado con la lista de candidatos para el pueblo zaragozano, aparece la fotografía de Mariló Montero en sexta posición. Si bien bajo la imagen puede leerse Elena Ariño López, el nombre real de la candidata de la formación.

La presentadora ha contactado este martes, 23 de mayo, con Risto Mejide para dar su opinión al respecto, y explicar las consecuencias que ha tenido para ella este grave error. «Me ha dado un infarto de miocardio», ha asegurado la navarra tras verse en el cartel del partido liderado por Santiago Abascal. Y ha lamentado que: «Los insultos han empezado a venir otra vez a borbotones. Hacía tiempo que no me insultaban y ahora los tengo fresquitos».

Mariló Montero descarta entrar el política: «¿Es creíble?»

Según ha comentado el presentador del programa de Cuatro, el candidato de Vox ha explicado a ‘Todo es mentira’ que «ha sido un problema de imprenta porque la candidata se parecía», y ha pedido disculpas por este error. Un error que Mariló Montero se ha tomado con resignación, pero se ha mostrado muy sorprendida con la posibilidad de que la gente se la haya podido creer: «¿Es creíble que yo entre en política?».

Además, la periodista ha querido dejar claro que ella jamás entraría a formar parte de un partido político: «Así como nunca se puede decir nunca jamás, yo me agarro a Gabriel García Márquez que decía que el periodismo es el mejor periodismo del mundo, al que yo me dedico, y de aquí no me muevo porque es la mejor profesión».

Mariló Montero también ha aprovechado la conexión con Risto Mejide para reconocer que «hace más servicio desde su posición en el que se fiscalizan las acciones del Gobierno y de la oposición».