Risto Mejide toma esta drástica medida con Mario Marzo (‘Los Protegidos’) tras su feroz acusación

La guerra entre Risto Mejide y Mario Marzo ha acabado con el publicista bloqueando al actor en redes sociales tras un cruce de acusaciones entre ambos. Todo comenzó cuando el intérprete de ‘Los Protegidos’ aseguró que el hecho de que el presentador de ‘Todo es mentira’ haya escrito un libro sobre Johann Sebastian Bach se trataba de «intrusismo laboral».

Cuando se anunció el libro ‘Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach’, escrito por Risto Mejide, el actor y pianista ya criticó al publicista, dejando claro que, en su opinión, «no está capacitado para hablar sobre Bach». Hace unos días, Mario Marzo volvió a la carga, acusando a Risto de un «intrusismo laboral enorme».

Pero, en esta ocasión, el aludido no se ha quedado callado y no ha dudado en responderle a través de las redes sociales. «Honestamente, he tenido que buscar quién era el tipo este que me insultaba y me acusaba de intrusismo. Y he descubierto que ¿es un actor mediocre metido a pianista? ¿Un músico del montón metido a actor? ¿Y cómo se le llama a eso?», comenzó escribiendo Risto Mejide a través de sus stories de Instagram.

Se ha enfadao pic.twitter.com/6UbChL8BmS — Mario Marzo (@Mr_Marzo) May 18, 2023

Risto Mejide carga contra Mario Marzo: «Ya tiene su dosis de casito»

«Ahora, eso sí, lo que me queda claro es que es alguien que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida. En fin. Ya tiene su dosis de casito. En cualquier caso, gracias por leerme», añadió el presentador de Mediaset. «De todos modos. A ser llamado intruso estoy más que acostumbrado», comentó en otro de sus stories.

«Vivan los intrusos. Jamás te dejes etiquetar. Lo que me extraña de esta vez es la estupidez del argumento», continuó, antes de sentenciar: «Normalmente, el intruso te quita trabajo, yo creo que, con este libro, a los músicos no solo no se lo quito, sino que me gustaría pensar que encima se lo doy», concluyó Risto Mejide.

Estas palabras hicieron que Mario Marzo le replicara a través de la misma red social. Compartiendo la publicación del publicista cargando contra él, el actor escribió lo siguiente: «Risto, que has escrito un libro hablando de Bach con una foto de un piano (que no existe en la época) que se abre al revés en la portada. ¿Qué dices?».

A continuación, quiso recordar de dónde viene el conflicto: «Yo nunca he dicho que el libro sea una mierda. Yo no he leído el libro, no ha salido. No sé cuan bueno o malo es, aunque tenga mis sospechas. Yo lo que he criticado es la idea de que Risto Mejide tenga que escribir un libro sobre la vida de Bach, y sobre todo, la sinopsis, que no tiene ni pies ni cabeza».

Tras dejar claro que la imagen del piano «no existe», y que el instrumento no se abre así, Mario Marzo recordó otro dato: «Bach no tocaba el piano porque no existía. Bach tocaba el clavecín». A Risto Mejide no le debió de gustar demasiado esta réplica, pues acabó bloqueándole.