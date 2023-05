Jesulín evita nombrar a Belén Esteban pero estos tres dardos ante Bertín crean polémica

Este lunes, 15 de mayo, ‘Mi casa es la tuya’ estrenó su nueva temporada en Telecinco con Jesulín de Ubrique como primer invitado. Esta era su primera entrevista tras ocho años de la última que realizó en la cadena en la que trabaja su ex, Belén Esteban. El torero acudió a la Hacienda sevillana de Bertín Osborne, donde se grabó el programa.

A lo largo de la charla, el torero recordó algunos de los episodios más duros de su vida, como el grave accidente de tráfico que casi le cuesta la vida en septiembre de 2001, o la muerte de su padre, Humberto Janeiro. Sobre su éxito en el mundo de la tauromaquia, él deja claro que «a mí nadie me ha regalado nada».

Jesulín de Ubrique hizo balance de su trayectoria taurina, que le permitió comprarse una casa con tan solo 16 años: «Me retiré con 22 años en la plenitud de mi carrera, para tener el control de lo que hacía, porque no sabía ni lo que tenía, lo que ganaba ni lo que ahorraba». «Me volví incómodo para la profesión porque quería saberlo todo, la vida me ha hecho desconfiar mucho. En muchas ocasiones se han aprovechado de mí, pero uno termina aprendiendo. A mí ahora no me representa absolutamente nadie», asegura.

El marido de María José Campanario también recordó las corridas de toros para mujeres que inventó él mismo: «Les estaba tan agradecido por seguirme siempre que se me ocurrió hacerlas para compensárselo. Eran gratis y fue donde más dinero gané los derechos de imagen», comentó, entre risas.

Jesulín de Ubrique se arrepiente de su etapa como cantante: «Me perjudicó»

Bertín Osborne también le preguntó por su fugaz carrera musical con su único pero famoso tema, ‘Toda, toda’: «Lo de cantar fue idea mía, pero entendí muy bien y me lo grabé a fuego lo de que ‘cada maestrillo a su librillo’. Me salí de mi dinámica y profesión. No se podía compaginar. Tras cantar, cuando me ponía delante del toro no me tomaban en serio. Pagué todo el dinero que debía pagar a la discográfica y corté por lo sano. Fue un lapsus pero me perjudicó. Eso sí, mi canción todavía después de más de 20 años sigue en primera línea», bromeó.

El presentador lamentó no poder conocer a María José Campanario, de la que Jesulín de Ubrique solo habló maravillas: «La prensa rosa muchas veces ha querido plasmar en mi mujer una imagen que no es. Es muy sencilla, muy currante, muy amiga de sus amigas, muy divertida, chistosa. Como persona, a mí me gustaría tenerla como amiga, y tengo la suerte de tenerla como esposa y como amiga».

El torero reconoce que fue egoísta con María José Campanario

En cuanto al secreto del éxito de su matrimonio, el diestro asegura que es hablar: «Lo hablamos, lo bueno, lo malo, las decisiones que queremos tomar, lo que opinamos. Somos uña y carne, vamos los dos a una, en todas las circunstancias y nos ha ido bastante bien. Voy para los 21 años con ella. Cuando opinamos distinto intentamos siempre llegar a buen puerto. Estiramos la cuerda pero nunca hasta que se rompa. Eso da equilibro y estabilidad».

«Al principio fue egoísta porque no veía su necesidad de trabajar. Pero me hizo una reflexión diciéndome que ella nunca se metía cuando yo quería volver a torear o no. Que siempre tenía su apoyo. Y lo entendí, desde entonces ella tiene el mío en su profesión», asegura. Respecto a su nueva paternidad, reconoce que «ha sido una sorpresa de Dios». Y se ha definido como «una máquina» como padre, ya que, según él, se encarga junto a su mujer de todos los cuidados del bebé.

Las tres indirectas de Jesulín a Belén Esteban

Jesulín de Ubrique no mencionó a Belén Esteban en ningún momento de la entrevista. Pero sí que la mandó tres claras indirectas. Nada más empezar la charla con Bertín, el diestro reconoció que «al final el tiempo da o quita la razón a quien la tenga«. Aunque se refería a la paternidad de Manuel Díaz, el Cordobés, lo dijo desde su propia experiencia.

Además, recordó que hacía años que no pisaba un programa de Telecinco porque dijo tener «cuentas pendientes con esta casa». Por otro lado, sin citarla, también mencionó a Andrea, la hija que tiene con Belén: «Tengo muy claro que voy a defender la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que puede perjudicarles. Y respetar la voluntad de mis hijos». Hay que recordar que la voluntad de la joven es ser anónima y, según se desprende de las palabras del torero, él lo ha respetado. Otra clara indirecta a la madre de su hija mayor.

Jesulín de Ubrique acabó la entrevista dejando claro que le «gustaría que me recordaran como una persona buena, valiente y revolucionario en mi profesión. Me considero buen padre, buen marido, buen amigo y muy enemigo de mis enemigos«, sentenció. Una frase que, muchos tienen claro, que también se refiere a Belén Esteban. ¿Le responderá la colaboradora desde ‘Sálvame’? Esta tarde lo veremos..





