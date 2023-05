El firme veto que Jesulín de Ubrique exige por sorpresa a Telecinco y su consecuencia inmediata

Jesulín de Ubrique regresa a Telecinco ocho años después de su última aparición. Lo hace en una muy esperada entrevista con Bertín Osborne en la apertura de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ y cuya emisión tendrá lugar este mismo lunes, 15 de mayo.

Una reaparición en Mediaset que genera una enorme expectación por ver si hablará sobre Belén Esteban. Sin embargo, la respuesta es no. El torero ha puesto varias líneas rojas para realizar este programa con Bertín que son inexpugnables.

La pasada semana, el propio presentador del formato ya dejó claro a los medios que Jesulín de Ubrique había pedido sortear e ignorar toda referencia a su vida con la colaboradora de ‘Sálvame‘ y, sobre todo, a la relación con Andrea Janeiro, la hija que tienen en común. De manera que no habrá ni una sola alusión a Belén durante la entrevista como si el capítulo de su vida con ella se hubiera borrado de un plumazo.

No obstante, y aquí viene la sorpresa, ese no es el único veto que el marido de María José Campanario ha impuesto a la cadena para dar luz verde a participar en la nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Y es que, a sólo unas horas de la emisión, ‘Sálvame’ ha informado de que Jesulín ha ordenado que su entrevista no se reemita en otros programas de la cadena.

Ha ocurrido cuando Belén Esteban ha asegurado que no iba a sentarse a ver el programa porque había quedado con unas amigas para cenar. Y que prefería enfrentarse a los cortes que ‘Sálvame’ le pusiera mañana martes. En ese momento, Terelu Campos, por boca de la dirección, ha desvelado que seguramente no iba a poder ser posible porque no lo tenían permitido. «No sé si podrás ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín es que no se zapeé la entrevista», ha destapado la presentadora.

Nada más enterarse, Belén ha montado en cólera en directo. «¿Pero quién se cree? ¿Justin Bieber, Beyoncé…?», ha criticado sin dar crédito a ese veto. Además, ha enviado un sonoro recado a la cúpula de Telecinco por haberse doblegado ante tal cláusula: «Lo acepta Mediaset, Media for o como se llame ahora esta empresa. Eso que me voy a ahorrar, porque no voy a ver nada».