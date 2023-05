Jennifer López y Ben Affleck lideran los títulos que llegan esta semana con ‘La Madre’ y ‘AIR’

Una semana más, seguimos con nuestra lista de estrenos potentes semanales. Y es que ojo lo que se viene. No es que tengamos muchos títulos para el recuerdo (eso se lo dejamos a la última semana, cuando llegarán los finales de ‘Succession‘ o ‘Ted Lasso‘). Pero eso no nos va a impedir disfrutar de una buena dosis de acción, de aventuras y ciencia-ficción casi a partes iguales. Y, además, tendremos lo nuevo de Jennifer López. ¿Se puede pedir más?

De hecho, ese es el primero de los estrenos que vamos a destacar, con la actriz volviendo al cine de acción. ‘La Madre’ es un vehículo de lucimiento para Jennifer López, y nosotros estamos encantados. Pero el destino ha querido unirla junto a su actual pareja, Ben Affleck, ya que Prime Video estrena en exclusiva ‘AIR’ tras su paso por los cines. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora solo falta que los dos community manager de Netflix y Amazon hagan campaña conjunta en redes.

También tendremos la que promete ser la nueva serie coreana viral. ‘El Caballero Negro’ lo tiene todo para triunfar. Sí, es cierto que ‘El juego del calamar’ está a otro nivel. Pero con las series coreanas nunca se sabe. Y para terminar, no todo va a ser Jennifer López, ya que tendremos lo nuevo de los Muppets o una historia de aventuras y ciencia-ficción con la firma de Disney.

Estrenos en Netflix

La Madre

Una letal asesina sale de su escondite para proteger a su hija, a quien dio en adopción años atrás. Juntas se verán obligadas a huir de todos los peligros que las acechan.

Ver un nuevo proyecto de Jennifer López siempre es una buena noticia. Sea mejor o peor, cualquiera de sus películas cumplen como entretenimiento de primera. Y esta vez no está sola, sino que le acompaña Gael García Bernal, y encima dirigidos por Niki Caro. Sí, la misma directora del live action de ‘Mulán’ o el próximo biopic ‘Callas’, con Noomi Rapace.

Acción y thriller se dan de la mano con una J. Lo entregada a la causa, y divirtiéndose por el camino. Muy por encima de la fallida ‘Una boda explosiva’, ‘La Madre’ puede ser un éxito para Netflix. Solo le falta un poco de promoción.

Fecha de estreno: 12 de mayo

El Caballero Negro

Ambientada en el año 2071, el mundo ha sido diezmado por la contaminación tóxica del aire. Sólo un 1% de la población ha sobrevivido y ahora existe una estricta clase social. La gente rara vez sale de casa y, cuando lo hace, lleva máscaras de gas debido a la contaminación atmosférica. Los ciudadanos dependen en gran medida del servicio de reparto de paquetes para cubrir sus necesidades. Los repartidores, conocidos como caballeros, entregan los paquetes y también los protegen de los ladrones.

¿Ya tenemos al fin sustituta para ‘El juego del calamar‘? Bien podría ser, porque esta nueva serie coreana viene respaldada por ser un auténtico éxito en Webtoon, la plataforma de webcomics más famosa de la actualidad. Choi Ui-seok es el encargado de adaptarla (con guión suyo, por supuesto) y el protagonista es Kim Woo-bin, uno de los actores más populares de Corea (4 millones de seguidores en Instagram).

Netflix es la plataforma (quitando VIKI) con más k-dramas en su catálogo. Y están todas las mejores: ‘Start-Up’, ‘Itaewon Class’, ‘Crash landing on you’… Intentó encontrar un sustituto a su ‘El juego del calamar’ con ‘El mar de la tranquilidad‘, pero no tuvo el impacto esperado. ‘El caballero negro’ lo tiene todo para conseguirlo.

Fecha de estreno: 12 de mayo

Estrenos en Prime Video

AIR

Narra la increíble y revolucionaria asociación entre Michael Jordan -un novato en ese momento- y la incipiente sección de baloncesto de Nike, que revolucionó el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Cuenta la atrevida apuesta que definió la carrera de un equipo poco convencional, la visión implacable de una madre que conoce el valor del inmenso talento potencial de su hijo, el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos.

Ben Affleck se ha labrado una carrera como director muy interesante, con grandes títulos en su haber. Tenemos la magnífica ‘Argo’, pero también ‘The Town. Ciudad de ladrones’. Y esta es una nueva muestra de lo que es capaz de hacer. Porque convertir la historia de las primeras Air Jordan en algo interesante, es difícil cuanto menos. Es verdad que todo es muy americano, muy American dream y esas cosas. Pero pese a todo, funciona sorprendentemente.

Además, no está solo porque tiene a dos titanes a su lado. Su gran amigo Matt Damon, y Viola Davis, una de las mejores actrices de su generación. Los diálogos brillantes se sostienen sobre el guion de Alex Convery, que consigue transmitir mucha emoción sobre los personajes y la historia. Y la crítica la ha respaldado con ganas. Y no, no sale Jennifer López.

Fecha de estreno: 12 de mayo

Estrenos en Disney Plus

Los Muppets: los Mayhem dan la nota

La Electric Mayhem Band, la banda de rock los Teleñecos, se enfrenta a la escena musical actual en su intento de conseguir por fin un disco de platino. A ellos se une Lilly Singh en una nueva aventura.

Los Muppets (antiguamente llamados teleñecos) están tardando en encontrar su hueco. Disney lo ha intentado varias veces, pero no acaba de dar con la tecla precisa. ¿Será esta nueva serie la que, finalmente, les dará el espacio que merecen? Es una apuesta arriesgada: crear una historia con unos personajes muy secundarios. Pero quién sabe. Quizá funcione. No sabemos aún si habrá cameos de otros nombres tan famosos como la rana Gustavo o Gonzo (es probable que sí). Lo que necesitamos es que alcance el nivel de esa serie tan maravillosa de los 90, ‘The Muppets Tonight’. ¿Lo conseguirá?

Sí que juega a su favor tener en su plantilla a directores como Matt Sohn, que han participado en la hilarante ‘Colegio Abbott’. Los Muppets siempre se han caracterizado por tener un humor con buen equilibrio entre lo adulto y lo infantil. Y esta serie parece haber dado con la tecla necesaria.

Fecha de estreno: 10 de mayo

Cráter

Después de la muerte de su padre, un chico que crece en una colonia minera lunar hace un viaje para explorar un cráter legendario, junto con sus cuatro mejores amigos, antes de ser reubicado permanentemente en otro planeta.

McKenna Grace es una de esas estrellas infantiles que, poco a poco, se ha conseguido labrar una carrera de lo más interesante. Ha interpretado a casi todas las versiones infantiles de las actrices del momento: desde Brie Larson hasta Kiernan Shipka. Su interpretación es fácilmente reconocible, e incluso ha comenzado una carrera en el mundo musical (recordemos la maravillosa canción para ‘Ghostbusters: Más Allá’). Ahora se rodea de un reparto de adolescentes para esta película de aventuras con la firma de Disney.

Dirigida por Kyle Patrick Alvarez, está protagonizada por Isaiah Russell-Bailey, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce y Scott Mescudi. La historia promete una trama coming of age muy particular, con esos toques de ciencia ficción que podrían darle el plus necesario.

Fecha de estreno: 12 de mayo