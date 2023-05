Isabel, exmujer de Ginés, no oculta más lo que pasó con Yaiza sin cámaras en el ‘Deluxe’

Isabel Hurtado y Yaiza Martín, exmujer y actual pareja de Ginés Corregüela respectivamente, se vieron las caras por primera vez el pasado viernes en el ‘Deluxe’. Aunque ambas reconocieron no tener ganas de hablar la una con la otra, sí que protagonizaron algún que otro encontronazo en directo.

Especialmente tenso fue el momento en el que Kiko Hernández desveló que Yaiza se había estado burlando del peso de Isabel. «La estabas llamando gorda y el público lo ha visto», aseguró el colaborador. Ya entonces, la madre de Miriam Corregüela le dio la razón a Kiko, pero ha sido ahora, en un directo con sus seguidores en TikTok, cuando ha destapado todo lo que sucedió durante la pausa publicitaria y que los espectadores no pudieron ver.

«Me hubiera gustado que hubierais estado y la hubierais visto allí enfrente, andando con sus aires de superioridad y sentada como si fuera yo qué sé. Se estaba mofando y mirándome, riéndose de mí, para ver si yo entraba al trapo. Pero a mí no me merece la pena hablar con esa mujer», lamenta Isabel.

Isabel, exmujer de Ginés, sobre Yaiza: «Es mala persona»

«Ella dice que no me quiere ver más. Pero que es que yo no la quería ni ver esa noche y no sabía que la iba a tener enfrente. Trasmite mala energía no, lo siguiente. Le dije que saca lo peor de cada persona. Lo veo vergonzoso», ha proseguido la exmujer de Ginés. Además, ha contado que Yaiza amenazó a su hija Laura: «Es mala persona y me da igual que se meta al directo y lo vea porque se lo puedo decir a la cara».

Por otro lado, Isabel Hurtado también ha querido pronunciarse sobre su comentado viaje a Tenerife, la isla natal de Yaiza y donde fue fotografiada junto a Jesús Leyton, exnovio de la susodicha. «Era el primer viaje que hacía sola. El hotel estaba lleno de gente extranjera y me encontraba sola, hizo mal tiempo. Jesús vino unos ratillos, no todo el tiempo porque tenía que trabajar», asegura. De esta forma deja claro que no planeó esta escapada con el ex de Yaiza. Y, por supuesto, que entre ambos no hay ningún tipo de relación sentimental como se ha llegado a rumorear.

«Hice ese viaje a Tenerife no porque quisiera ir a Tenerife sino porque quería demostrarme que era capaz de viajar yo sola. Pero me he dado cuenta de que me sentí más sola de lo que hubiera imaginado», ha reconocido Isabel. Además, confiesa que en estos momentos no sabe de quién puede fiarse: «Por ahora prefiero quedarme con mis amigos de siempre, no me voy a liar con nadie. Es complicado después de tanto tiempo sin que te hayan dado cariño en una relación», sentencia. Un demoledor dardo a Ginés, su exmarido y padre de sus dos hijas.