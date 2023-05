Emma García describe sin piedad a Ginés al ver lo que hizo en los pasillos de Telecinco

Ginés Corregüela se ha convertido en el personaje televisivo del momento a raíz de su paso por ‘Supervivientes 2023′. Este domingo, 21 de mayo, ‘Fiesta’ ha anunciado que al final del programa darían una importante información sobre Luisa, la mujer que fue amante de Ginés durante 10 años.

Según ha comunicado el periodista Saúl Ortiz, Luisa concederá a ‘Fiesta’ su primera entrevista en televisión. Por su parte, Emma García ha reconocido que, «tenemos muchas ganas de hablar con ella porque ahora es la entrevista. Es la pieza del puzzle que nos falta. Es una señora que ha estado 10 años con Ginés y que, de repente, se ha encontrado con todo esto».

Jaime Rodríguez, uno de los reporteros del programa de Telecinco, ha estado durante todo el fin de semana en Sevilla siguiendo al ‘rey de los bocadillos’. Sin embargo, cuando éste ha entrado a los estudios de Mediaset para acudir al debate de ‘Supervivientes’, no ha querido responder a ninguna de las preguntas del periodista. Ni siquiera ha sido capaz de mirarle a la cara. Un desaire que ha enfadado, y mucho, a Emma García.

Emma García, muy dura con Ginés: «Me ha parecido maleducado»

«Me ha sorprendido Ginés para mal, para muy mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Que, por cierto, coincidió en Sevilla con él. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder», ha sentenciado la presentadora de ‘Fiesta’.

Por su parte, Jaime Rodríguez ha explicado cómo ha vivido este momento: «Comparto completamente las palabras que acabas de decir, Emma. Ginés sabe perfectamente que estamos aquí y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos. Yo no he entendido esa forma de rehuir de nosotros. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él».

Pero esta no ha sido la única opinión que Emma García ha lanzado sobre Ginés. El tiktoker se sentaba el pasado viernes en el ‘Deluxe’ donde tuvo algunos comentarios totalmente fuera de lugar que han dejado anonadada a la presentadora. «¿Este señor es así?», se preguntaba, sin dar crédito, antes de dejar claro que «no se trata de sinceridad, se trata de respeto».

Según ha explicado Saúl Ortiz, Luisa, la ex amante de Ginés, lo está pasando muy mal y se encuentra en tratamiento psicológico: «Nos dicen que la escuchan llorar en casa. Está siguiendo las pautas de un psicólogo». Por todo ello ha decidido dar un paso al frente y contar su historia con el tiktoker en televisión.