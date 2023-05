Gran indignación en el ‘Deluxe’ por el incendiario comentario de Ginés a su exmujer

Parecía complicado superar a Yaiza Martín como concursante más odiada de ‘Supervivientes 2023’, pero su pareja, Ginés Corregüela lo está consiguiendo en tiempo récord. El último expulsado del reality de supervivencia se ha sentado este viernes, 19 de mayo, en el ‘Deluxe’, y su actitud, machista e incluso prepotente, han provocado la indignación no solo de los presentes en el plató, sino también de los usuarios de redes sociales.

Como ya se sabía, Ginés fue infiel en muchas ocasiones a Isabel, su exmujer y madre de sus hijas. Y precisamente uno de los temas que se trató durante su entrevista en el ‘Deluxe’ fue el de las faltas de respeto que tuvo hacia ella. La defensa que ‘el rey de los bocadillos’ hizo de sí mismo, causó estupor entre quienes estaban viendo el programa.

El exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ desveló el motivo por el que le fue infiel a Isabel con Yaiza: «Sentía que mi mujer no me amaba. Notaba que no estaba receptiva en el tema sexual». Su exmujer, presente también en el plató, le ha recordado que «una relación no se basa nada más que en el sexo». Y que en una pareja «necesita también que la apoyen, que la acompañen, que sea un compañero, un amigo».

Sin embargo, Ginés Corregüela insistía en que dio más de lo que recibió: «La he querido más que ella a mí». Pero, al mismo tiempo, ha dicho algunas cosas que han levantado críticas por su actitud manipuladora: «Le dije a mi mujer que me iba a quitar la vida si me dejaba, pero era mentira».

No obstante, Isabel ha recordado cómo ocurrió todo: «Te acostabas con Yaiza en agosto y nosotros nos fuimos de vacaciones en septiembre, nos divorciamos en febrero y en enero ya le estabas dando dinero a Yaiza». Además, desveló que, justo antes de irse a Honduras, le pidió volver con ella.

María Patiño le para los pies a Ginés Corregüela ante su lamentable comentario

Ante las críticas de los colaboradores del programa, Ginés Corregüela se justificaba asegurando que: «No he puesto una palabra mala para ella». Pero María Patiño, presentadora este viernes del ‘Deluxe’, le recordaba que: «No, solo le has puesto los cuernos y ya está. Y que no te daba amor».

Pero Ginés seguía en sus trece: «Pero nunca le he faltado el respeto». «Poner los cuernos es faltar el respeto», le replicaba la presentadora. Fue entonces cuando el exsuperviviente soltó una frase que provocó la indignación de todos los presentes: «Pero digo maltrato en la casa». «Estás diciendo que no la has maltratado, muy bien, enhorabuena», le decía María Patiño, evidentemente de forma irónica.

El invitado intentaba justificarse, como buenamente podía: «Aquí haces así y tomáis así». Como queriendo decir que aquí das la mano y te cogen el brazo. Unas palabras que no hacían ninguna gracia a María Patiño ni a Kiko Hernández, quien sentenciaba durísimamente al invitado: «No ha pedido perdón por nada, ni ha hecho autocrítica ni tampoco se arrepiente de nada. Está deseando que lleguen las dos de la madrugada para irse de aquí con el cheque calentito».

Twitter se echa encima del exsuperviviente por su actitud machista

Como era de esperar, Twitter se ha inundado de comentarios contra Ginés Corregüela, tildándolo, entre otras cosas, de «machirulo» y «machista».

