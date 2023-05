Isa Pantoja revienta contra ‘Fiesta’ por lo hecho a Asraf: «Nunca pensé que llegarían tan lejos»

Parece que ‘Fiesta’ ha decidido intentar desmontar a Asraf Beno y cuestionarle mientras él está en ‘Supervivientes 2023’. Si hace una semana se debatía sobre el pasado de Asraf y sus celos hacia Isa Pantoja dejando entrever que la tiene absorbida; este sábado el programa ha contado con un testimonio que ha dejado al novio de Isa a la altura del betún.

Así, ‘Fiesta’ invitaba al plató a Marta Bruno, quien fuera jefa de Asraf Beno cuando este estuvo trabajando de camarero en Alicante. Nada más sentarse en el programa de Emma García, la que fuera jefa de Asraf le ha tachado de «calculador, arrogante y superficial».

Y es que según ella, Asraf Beno no quería trabajar y lo único a lo que se dedicaba era a ver que «pescaba cada noche». Pero además, no ha dudado en ir más allá al asegurar que el novio de Isa Pantoja tuvo comportamientos «inadecuados con ella e incluso llegó a grabarle un vídeo en el que él le decía «que bonita tu ropa».

La denuncia de la ex jefa de Asraf: «Me sentía acosada»

Marta Bruno, ex jefa de Asraf Beno en ‘Fiesta’

Al intentar saber qué ocurrió entre Asraf Beno y Marta Bruno, la ex jefa del concursante de ‘Supervivientes 2023’ aseveraba que no podía hablar mucho por el horario. «No puedo contarlo tal cual pasó. Fuera os puedo enseñar vídeos y fotos. La experiencia de esos 9 días fue horrorosa. Del punto de encerrarnos en una habitación con pestillo. Yo me sentía acosada«, remarcaba.

«Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente», proseguía contando Marta Bruno antes de relatar cómo Asraf entró en su habitación cuando ella no estaba y le mandó un vídeo viendo su ropa.

Por último, Marta Bruno ha asegurado que Asraf Beno siempre quiso ser famoso y que su objetivo estuvo siempre puesto en Isa Pantoja aunque «no era su tipo». En ese sentido, según la invitada de ‘Fiesta’, el marroquí llegó a un acuerdo con Omar Montes, el que fuera pareja de Isa para poder entrar en ‘GH VIP’ y así intentar ganarse a la hija de Isabel Pantoja.

Isa Pantoja explota contra ‘Fiesta’ por lo hecho con Asraf Beno

Tras ver cómo ‘Fiesta’ volvía a atacar fuertemente a Asraf Beno incluso señalándole como un acosador en boca de su ex-jefa, Isa Pantoja no se ha podido contener. Así, la hija de Isabel Pantoja que visitó el programa hace dos semanas y se enfrentó a Raquel Bollo ha explotado contra el espacio de Emma García.

«Quiero deciros que el finde pasado con todas esas invenciones de Asraf que nadie sabe o ve, sacando cosas de mi pasado, ect. E igual hoy, he sentido vuestro apoyo y cariño. Gracias por levantar la voz ante aquello que no consentís. Algo estaremos haciendo bien cuando hay que tirar de….», escribía en su cuenta de Twitter.

Pero además, después de que un fan de Asraf asegurara que Isa Pantoja debería tomar medidas, ella no ha dudado en contestarle. «Asraf no me dejó poder notarial para ejercer su derecho. Nunca pensé que llegarían tan lejos», sentenciaba.

Quiero deciros que el finde pasado con todas esas invenciones de Asraf que nadie sabe o ve, sacando cosas de mi pasado etc e igual hoy, he sentido vuestro apoyo y cariño. Gracias x levantar la voz ante aquello que no consentis🫶🏽 Algo estaremos haciendo bien cuando hay q tirar de… — Isa P (@IsaPantojam) May 6, 2023