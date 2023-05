El Rubius airea cómo se fraguó su fichaje en ‘Mask Singer’ y su percance tras las cámaras

Este miércoles, 24 de mayo, Antena 3 emitió una nueva entrega de ‘Mask Singer‘ con dos nuevos rostros conocidos desenmascarados. Por un lado El Rubius, que se encontraba bajo el disfraz de Tigre; y por otro lado Feliciano López, bajo el disfraz de Esqueleto.

El desenmascaramiento de El Rubius fue una sorpresa tanto para el público, como para los miembros del jurado, compuesto por Los Javis, Ana Obregón y Mónica Naranjo. Y es que todos menos la actriz creían que se trataba de Omar Montes. El joven tiene 40 millones de suscriptores en YouTube y es el tercer usuario con más seguidores de Twitch en todo el mundo, con 14 millones.

En ‘Mask Singer’ debutó cantando la versión del clásico del rock ‘Beggin’ que hizo hace unos años la banda italiana Maneskin. En esta segunda participación en el programa, ha cantado ‘Todo de ti’, el gran éxito de Rauw Alejandro. ¿Pero, qué le ha llevado a El Rubius a querer participar en el concurso de Antena 3?

El Rubius decidió participar en ‘Mask Singer’ por su madre

Él mismo explicó los motivos que le llevaron a aceptar la invitación del programa. Lo hizo en el especial ‘Detrás de la máscara’ que Antena 3 emite después de cada entrega. «Mi madre veía mucho la versión noruega y allí es algo súper grande. Me dijo que tenía que participar, que es la leche», confesó Rubén Doblas, como se llama realmente el joven youtuber.

El balance de su experiencia ha sido muy satisfactorio para él, ya que reconoció haberse divertido mucho. Lo más duro fue adaptarse al traje de Tigre, ya que en el primer ensayo tuvo un accidente con la máscara: «Me entró un poco el pánico porque había muy poco espacio y muy poca visión, y me agobiaba», explicó El Rubius a Arturo Valls.

Sin embargo, el equipo no tardó en solucionarlo. «Para la segunda actuación me hicieron más espacio dentro de la cabeza y me pusieron un ventilador, que yo flipé. Funcionaba perfectamente. El ventilador me salvó la vida», bromeó el streamer.

El Rubius es poco dado a aparecer en televisión. En 2015 se le pudo ver en ‘Al rincón de pensar’, el programa de entrevistas que Risto Mejide presentaba en Antena 3. Y en 2020 fue mentor en ‘Top Gamers Academy’, una especie de ‘Operación Triunfo’ de videojuegos que emitió Neox con Jordi Cruz (‘Art Attack’) como presentador.