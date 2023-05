El guantazo sin manos de Alexia Rivas a Diego Pérez que colapsa el plató de ‘Supervivientes’

Uno de los momentos más esperados de la décima entrega de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ ha sido la reaparición de Diego Pérez. Después de permanecer 66 días en los Cayos Cochinos, el joven fue expulsado de manera definitiva el pasado domingo. Por ello y como viene siendo habitual, el recién eliminado ha tenido que lidiar con sus polémicas en plató, protagonizando un duro cara a cara con Alexia Rivas.

Precisamente en el plató, Diego Pérez ha abordado su paso por el reality. Junto a Carlos Sobera el joven ha podido desgranar algunas claves de su concurso entre las que destaca su polémico papel en el terrible encontronazo entre Yaiza y Asraf. Es necesario recordar que el exconcursante prefirió mantenerse en silencio por encubrir a Yaiza, puesto que se trata de la pareja de su íntimo amigo, Ginés Corregüela.

Una actitud que, unida a sus constantes peleas con Adara Molinero dentro del reality, le han valido más de una crítica en plató por parte de colaboradoras como Alexia Rivas. En esta ocasión, la tertuliana le ha arreado un duro golpe al asegurar: «Para mi Diego has sido el gran sibilino de esta edición. Detrás de tus buenas palabras y tu supuesta educación, creo que hay actos que hablan más que las palabras».

Pero el palo más duro estaba por llegar: «Creo que te metes detrás de Ginés y Yaiza para justificar tu expulsión, pero le llegaste a decir a un compañero «ojalá te ahogues» y para mí eso no son bromas. No sé cómo definirías eso como persona. Como dices que no te arrepientes de nada de lo que has hecho en tu vida, igual tampoco no te arrepientes de eso. Espero que en la calle nunca ni tú ni ningún familiar se vea en una situación de humillación y aparezca un cobarde como tú y no le defienda«. Un estacazo en directo que ha provocado que el plató se cayera en aplausos.



Ante ello, Diego Pérez ha reaccionado como buenamente ha podido: «Quizá no me he mojado con el asunto ese… Cuando se ve en el vídeo yo no digo que no es mentira. Como te digo una cosa, te digo que hay cosas que no se ve todo y que Asraf provoca mucho. No es casualidad que no solo discuta conmigo… Asraf ha discutido con todo el mundo. Te sabe buscar y saltas».

No solo Alexia Rivas pone en su sitio a Diego Pérez

En otro momento, Marta Peñate ha intervenido para responsabilizar a Diego Pérez de la fortaleza de Asraf en el reality. «Yo tengo un máster en realities, llevo seis en esta cadena. Han sido unos pesados con Asraf. Cuando se lleve el cheque, si se lo lleva porque no lo sé, pero si se lo lleva que sepas que ha sido gracias a ti y a los que habéis colaborado en dárselo».

Lejos de quedarse callada, la tertuliana ha proseguido afeándole su actitud en el concurso. «Tú sí que eres un pesado: Asraf, esto no, Asraf esto sí. ¿Que él se ha aprovechado para hacerse el víctima? Pues os jodéis porque ustedes lo hacen víctima», le ha arreado Marta Peñate.