El duro golpe de Alessandro Lequio a Ana Obregón que trastoca su regreso a España

Ana Obregón sigue en Miami con su hija-nieta Ana Sandra desde que la bebé naciera el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital. Desde entonces, la vida y las declaraciones de la presentadora han estado envueltas de polémica, no solo por recurrir a la gestación subrogada, sino también por la sobreexposición mediática que está haciendo de la niña.

Poco más de un mes después del nacimiento de la niña, Ana Obregón, aunque con calma, piensa cómo será su vuelta a España, donde ha provocado un revuelo mediático sin precedentes. La presentadora, según el programa ‘Fiesta‘, tendría previsto volver a España a finales del mes de junio coincidiendo con el cumpleaños de Aless, fecha que no coincide con la adelantada por El Español, que asegura que su vuelta está prevista para «mediados de mayo».

Según el citado medio, la artista tendrá entonces que atender a sus obligaciones profesionales. Entre ellas se encuentran la presentación del libro ‘El chico de las musarañas’ y la promoción de la nueva temporada de ‘Mask Singer’, para la cual se espera una entrevista en ‘El Hormiguero’. Pablo Motos en su día ya confirmó que Ana Obregón estaba dispuesta a acudir al programa.

Pero si algo se espera con su vuelta es el esperado bautizo de Ana Sandra, que estaría previsto para «después del verano», alrededor del mes de septiembre. Además, como adelanta ‘Fiesta’, la presentadora habría pedido a Alessandro Lequio el traje con el que fue bautizado Aless para hacer lo mismo con su hija. Se trata de un traje que tiene mucha historia, perteneciente a la familia Borbón, estrenado por el propio rey emérito, Juan Carlos, y custodiado a día de hoy por los Lequio.

No obstante, Alessandro Lequio no estaría dispuesto a colaborar con el bautizo de Ana Sandra. En más de una ocasión ha mostrado su disconformidad y ahora el programa de Emma García informa de que el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ no tiene previsto acudir al bautizo ni prestar dicho traje a Ana Obregón.