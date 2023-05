Chenoa verbaliza ahora esto de su relación con David Bisbal y acaba con una llamativa frase

Chenoa se ha sincerado como nunca sobre su historia con David Bisbal que todavía a día de hoy, veinte años después, muchos recuerdan. Lo ha hecho con su amiga Gisela, quien ha acudido como invitada a su programa radiofónico de Europa FM, ‘Tómatelo menos en serio’.

La catalana acudió al programa con la intención de promocionar su nueva obra de teatro, ‘Es una lata el trabajar’. Sin embargo, ambas acabaron protagonizando más bien una charla de amigas en la que salieron a la luz sorprendentes confesiones. Entre otras cosas, hablaron de sus relaciones con David Bisbal, en el caso de Chenoa, y de David Bustamante, en el caso de Gisela.

Hace unos días, Amazon Prime Video alegraba a todos los fans de ‘Operación Triunfo’ al confirmar que se había hecho con los derechos del talent musical. ‘OT’ regresará así a la televisión tres años después de su última edición, que se emitió por TVE. Las cantantes han recordado algunos momentos que vivieron en la Academia y las dos están dispuestas a volver de visita.

«Espero verte», le ha dicho Gisela a Chenoa, quien le ha dejado claro que «si me llaman yo no tengo límite alguno y además estoy formada para ello». De esta forma, ha dejado entrever que está dispuesta a volver a formar parte de ‘OT’, ya sea como profesora o como presentadora. Y es que son muchos los seguidores del formato que desean que la jueza de ‘Tu cara me suena’ tome el relevo de Roberto Leal como conductora del programa.

Chenoa y su inesperada confesión sobre David Bisbal

«Nos llevaban a algunas discotecas que decías ‘este no es mi mundo, qué hago yo aquí, en qué momento…’. Llegabas a un sitio en medio de la nada como en una pirámide… Yo decía, ahora se abre la puerta y me voy a… Cosas así», ha recordado Gisela sobre aquella época, muy bonita, pero a la vez demasiado estresante para unos chicos tan jóvenes.

Al hablar de su paso por la primera edición de ‘Operación Triunfo’, es inevitable que salga a colación sus relaciones con David Bisbal y David Bustamante. Aunque era un secreto a voces, hace poco que la cantante de ‘Frozen’ confirmó su romance con el de San Vicente de la Barquera, algo que a él no le hizo demasiada gracia, ya que han pasado 21 años desde entonces.

«Es que las cosas se sacan de quicio. Se agrandan como si estuviésemos en la Academia», han reconocido las cantantes. «Lo que está claro es que elegiste al David bueno», comentaba Ventura mirando a Gisela. A lo que ella ha respondido: «Eso habría que verlo». «Es que los máquinas ya no saben qué hacer», ha añadido Chenoa, entre risas, haciendo referencia a la viral frase de David Bisbal.

A continuación, la canaria ha intentado averiguar cuál es el perfume de David Bustamante. Para ello, han contado con tres fragancias. «Cuidado con lo que decís, que todos son conocidos vuestros», les ha dicho Ventura, antes de que Chenoa hiciera una sorprendente confesión sobre el perfume de David Bisbal: «Huele a abuelo».