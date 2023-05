Álex desmonta alto y claro a ‘MasterChef’ por lo visto en el programa: «Tenía que decirlo»

Parece que a los concursantes de ‘MasterChef 11‘ se les ha acabado la paciencia. Si hace unas semanas eran Jotha y Fray Marcos los que destapaban el doble juego del programa y los favoritismos hacia Luca; esta semana era Álex el que decía basta y criticaba la doble vara de medir de los jueces en función de qué concursante estaban evaluando.

Así, el que fuera concursante de ‘MasterChef’ ponía sobre la mesa el favoritismo del jurado con Luca. Todo después de que las redes sociales destaparan el posible «enchufe» del tiktoker por ser hijo de uno de los socios de El Corte Inglés, uno de los mayores patrocinadores del talent culinario.

«Si a todos nos midieran con la misma bara… como cambiaría el cuento…. En fin… a mejorar», se quejaba Álex en su cuenta de Twitter. Asimismo, no dudaba en ironizar con que le destacaran a Luca que había hecho un «platazo» y lo que había cocinado era un simple puré.

Pero este martes, Álex volvía a explotar en sus redes sociales tras ver algo que no le había gustado nada de la gala que estaba emitiendo La 1 y que ha concluido con la expulsión de Marta. Y es que nada más empezar el programa, los jueces trataban de enfrentar a los concursantes y dejaban entrever que Álex había dicho que algunos de sus compañeros como Ana, Marta, Luca, Jotha o Jorge Juan eran «morralla», algo que él no había pronunciado por su boca.

«Que quede claro que en ningún momento he dicho que hay MORRALLA. Eso lo han dicho los jueces pero de mi boca no ha salido para aclararlo. Que ya lo veo venir», escribía el joven catalán en su cuenta de Twitter expresando su malestar.

Álex no tolera lo emitido en ‘MasterChef’ y se defiende

Pero lo peor venía en el cocinado de la prueba de exteriores en Sitges. Y es que en un momento dado, Pepe se atrevía a cuestionar a Álex al decirle que no se tomara a broma la prueba ni lo que decían los chefs invitados (Oriol Castro y Mateu Casañas).

«¿Piensas que para ser uno de los 5 mejores restaurantes del mundo nos lo tomamos a broma como tú?», le soltaba Pepe Rodríguez a Álex en pleno cocinado por haberle hecho una broma a Mateu Casañas. «No, yo no me lo tomo a broma», le replicaba Álex. Y es que si hay alguien de todo el casting que ha demostrado que ama la cocina y que quiere vivir de ella ha sido Álex.

Por eso, Álex se veía obligado a aclarar lo sucedido a través de sus redes. «No he querido faltar el respeto a Oriol y Mateu. Son dos personas a las que admiro muchísimo y no paso así. Luego se ve en tv como se ve pero no ha sido así. Les respeto y admiro muchísimo intento apender de ellos cada día. Si se ha interpretado mal pido disculpas», se defendía.

Pero además, Álex daba un paso más allá y se apresuraba a grabar un vídeo quejándose de lo sucedido, con un claro mensaje «Tenía que decirlo y aclararlo»: «He visto un par de cosas que no me han gustado. Que Pepe me dijera que me estoy tomando a cachondeo el programa creo que desde que ha empezado el programa la disciplina y el respeto que estoy teniendo delante de los jueces ha sido muy recta», asevera.

«No he querido faltarle el respeto a nadie. Cualquier chef que hay invitado le respeto y le admiro increíble, porque es la misma profesión en la que yo quiero trabajar de ello. Y más a la gente de Disfrutar que estando aquí en Barcelona son increíbles, se puede ver mi cara de ilusión al verles. Ha sido todo un malentendido, y está montado así que parece que soy yo el malo pero no es así», sentenciaba.