Vuelta inminente a ‘Sálvame’ de este polémico colaborador que levantará grandes ampollas

Cuando nadie se lo espera, ‘Sálvame‘ siempre tiene preparada una sorpresa para su audiencia que dará un giro al programa. Es lo que ocurrirá este jueves cuando un mítico colaborador del formato que lleva mucho tiempo sin aparecer en pantalla se reincorpore a su silla para protagonizar un fuerte enfrentamiento con Lydia Lozano.

Si algo tiene ‘Sálvame’ son buenos colaboradores. Desde hace años tiene a los más cotizados, como es el caso de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández o Lydia Lozano. Todos ellos se dejan la piel por levantar el programa y no dudan en hablar de su vida privada cuando es necesario, aunque a veces es precisamente su enfado por hablar de sus intimidades lo que crea contenido.

No obstante, durante todos estos años de larga trayectoria de ‘Sálvame’, también son muchos los personajes que han dejado su puesto de trabajo. Es el caso de Rosa Benito, Karmele Marchante, Raquel Bollo, Víctor Sandoval o Anabel Pantoja. Esta última no duda incluso en señalar públicamente al programa en ciertas ocasiones.

Ahora, es Víctor Sandoval, el ex de Nacho Polo, el que se reincorpora para enfrentarse a Lydia Lozano, quien acaba de confesar que le contó a los directores de ‘Sálvame’ lo que opinaba el colaborador de ellos: «Víctor tuvo un pollo con Valldeperas, pero decía que Valldeperas era buenísimo y que Alberto era el peor, me los encontré, veníamos de comer y digo: ‘lo que me he podido reír, tú eres el santo y tú el bueno, Valldeperas’. Se partió de la risa».

Víctor Sandoval vuelve al programa pisando fuerte y con ganas de enfrentamiento con la colaboradora. «¿Me tengo que enterar el lunes en ‘Sálvame’ que vas metiendo mierda por detrás a los directores, Lydia Lozano? Al congelador. Mañana regreso después de 9 meses como colaborador… a ver de qué más cosas me entero mañana, pero ya no me puedes hacer daño… Estás congelada», escribe junto a una foto del nombre de la colaboradora en el congelador.