TV3 le da la vuelta a las críticas por el polémico gag de la Virgen del Rocío: «Es demagógico»

TV3 lleva una semana en el punto de mira por un polémico gag protagonizado por la Virgen del Rocío. Este sketch, provocaba granes críticas por parte de la audiencia e incluso algunos políticos llegaron a pronunciarse al respecto. Ante tal revuelo, Toni Soler, presentador del programa ‘Està passant‘ donde tuvo lugar el gag, se ha pronunciado al respecto.

«Nosotros somos los primeros sorprendidos al ver el alcance de la polémica que ha habido con este gag. Fijaos si se ha viralizado, que en la misma semana en que el Madrid le ha ‘cascado’ cuatro goles al Barça en el Camp Nou, ¡en Madrid se ha hablado más de nosotros!», ha comenzado diciendo el presentador de TV3 en tono cómico: «El gag era malo, ¿pero el partido de Lewandowski qué?».

Tras esto, el programa compartía un vídeo con algunas declaraciones de políticos y colaboradores que señalaban al programa. Justo después de la emisión del vídeo, el presentador soltaba: «Os habréis fijado que en este resumen aparecían el presidente de la Junta de Andalucía del PP y la líder de la izquierda andaluza, ambos de acuerdo. Justo ahora que están en precampaña les da por ver TV3«.

«¿Es casualidad? Yo creo que no, porque Javier Lambán, presidente de Aragón y socialista que también está en precampaña, se ha quejado del mismo sketch… ¡y eso que todavía no hemos sacado a la Virgen del Pilar! ¡Y no por falta de ganas, que en octubre faltó un pelo!», soltaba entonces el presentador de TV3, en un claro todo cómico pero también desafiante.

«Exigimos disculpas por acusarnos de menospreciar a los andaluces porque es mentira, es irresponsable y es demagógico»

Como era de esperar, Toni Soler no ha pedido disculpas en nombre del programa, sino ha considerado que es el equipo del formato quien se las merece. «Para ir cerrando el tema, creo que ha llegado el momento de las disculpas, ya que en este caso es obligado. Exigimos disculpas del presidente de Andalucía por acusarnos de menospreciar a los andaluces porque es mentira, es irresponsable y es demagógico«, aseveraba.

Según el presentador de TV3, el gag se ha utilizado por parte de los políticos para hacer campaña política. «Exigimos disculpas a los políticos de aquí y de allí que han aprovechado todo esto para recoger miserablemente cuatro votos, dos en el caso de Ciudadanos«, sentenciaba. La prensa tampoco se ha quedado fuera de su discurso lleno de bromas: «Exigimos disculpas a la prensa española por sus mentiras reiteradas sobre el programa, que están intimidando a mi equipo. ¡E intimidar a mi equipo es cosa mía!».

«Exigimos disculpas a los obispos catalanes por preocuparse más del humor de TV3 que de la pederastia», ha añadido de forma contundente antes de dirigirse también a Telecinco o Carlos Herrera. «Y por último, exigimos las disculpas de Abogados Cristianos por denunciarnos y mandarnos a juicio. Que sepan que citaremos a la Virgen del Rocío como testimonio de defensa. ¡Hombre ya! (…) Cuando hayamos recibido estas disculpas, quizás las aceptaremos», añadía el presentador.

Ha arribat l’hora de les disculpes per l’entrevista improvisada amb la marededeu del Rocío@soler_toni#EstàPassantTV3https://t.co/1htG50zWIl pic.twitter.com/nOzS8Q2dC7 — Està passant (@estapassanttv3) April 11, 2023

En el mismo programa, la cómica Judit Martín se ponía en la piel del Dalái Lama tras su última polémica. El líder espiritual del budismo tibetano abusaba de un niño en público al pedirle que le chupara la lengua.