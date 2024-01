Jordi Évole responde alto y claro a las críticas por estos 25 segundos suyos en TV3

La visita de Jordi Évole a ‘Col·lapse’ ha dado mucho que hablar, especialmente entre los independentistas. Sectores del independentismo han cargado contra las palabras del presentador de La Sexta en el programa de TV3. El periodista no ha dudado en denunciar el linchamiento que ha recibido por pronunciarse sobre el «proceso de apertura» que está viviendo la televisión catalana. El comunicador asegura a través de sus redes sociales que el vídeo que se ha viralizado sobre su visita al programa está sacado de contexto.

La visita de Évole a ‘Col·lapse’ ha hecho mucho ruido entre «sectores minoritarios del independentismo». Un vídeo de medio minuto, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al periodista hablando sobre la evolución de TV3. «Está en un proceso de apertura, después de un proceso de cierre, de tener un público y no querer más», aseguró en primer lugar el presentador. «Hay quien te dirá que esto es así porque se está españolizando», espetó el conductor del programa.

«Pero es que, ¿qué problema hay en españolizarse? ¿En qué país vivimos?«, contestó rotundamente Jordi Évole, sin saber la que le iba a caer encima. Este fragmento de la entrevista corrió como la pólvora y los sectores más radicales del secesionismo catalán no tardaron en cargar contra el presentador de ‘Lo de Évole’. Tras varios días de insultos y acoso, el periodista ha tomado sus redes sociales para pronunciarse sobre el linchamiento que está viviendo y ha estallado contra los independentistas.

Jordi Évole estalla contra el «linchamiento» de independentistas

Tras estas palabras del comunicador, incluso Antonio Baños, exidputado de la CUP, se atrevió a llamarlo «subnormal» y «papanatas» al referirse a su intervención en el programa de TV3. Tras la oleada de críticas, el periodista publicó en su cuenta de ‘X’ el fragmento completo de su respuesta. En el clip, se puede ver el razonamiento completo de Évole, con una versión más detallada a la que se viralizó.

«Este sector minoritario del independentismo ha utilizado sólo los 25 primeros segundos de lo que dije, con la clara voluntad de manipular mis palabras», sentenció Jordi Évole en su publicación en ‘X’. El comunicador ha atacado así a los que sacaron de contexto sus palabras, así como a los medios que les han dado voz. «A partir de ahí linchamiento, amplificado por publicaciones digitales», añadió Évole.

El comunicador continuó su crítica. «Las actitudes que buscan no analizar el fondo de lo que se dice -defensa de una televisión pública que penetre lo máximo posible a una sociedad que es diversa- sino desvirtuar, linchar o directamente insultar, probablemente no son las que ese momento requeriría», añadió el invitado de ‘Collapse’ en su publicación.

La respuesta completa de Évole

«Si ya no se puede ni escuchar ni dialogar, lo que queda da mucho miedo», sentenció el periodista sobre todo el revuelo creado. La respuesta completa de Jordi Évole decía lo siguiente: «No te estaba diciendo en qué país vivimos, en el sentido de vivimos en España, no. Vivimos en un país que se llama Cataluña y me parecería una respuesta sensacional que hasta compartiríamos. Yo creo que es bueno que TV3 haga productos que se quieran ver en el barrio de Bellvitge, de San Ildefonso, en lugares donde la penetración de TV3 hubiera sido más grande en otros momentos».

El periodista terminó aclarando que TV3 «podría aspirar a más, quizás perdiendo un poco de audiencia del otro bando». A su vez, explicó que le gustaría una televisión catalana más abierta, y señaló que cree que «está en un proceso de transversalidad». Así, el presentador zanjó su respuesta sobre la actual situación de la televisión catalana que muchos han tergiversado en las redes.