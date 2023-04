«Tongo»: Piden una revisión inmediata a ‘Supervivientes’ por lo visto con Adara y Jonan

Como viene siendo habitual, ‘Supervivientes 2023‘ ha preparado una competitiva prueba para los concursantes. Dicha dinámica se hace con el objetivo de determinar qué superviviente de cada equipo se hace con el liderazgo y con la ansiada inmunidad de cara a las nominaciones. La llamada prueba de líder ha reunido a todos los espectadores frente al televisor debido a la competitividad que requiere por parte de los concursantes.

En esta ocasión y tras la reagrupación, todos los náufragos de un mismo equipo han jugado en una misma tanda a una prueba que requería de su estabilidad. Esto es debido a que todos debían ponerse en una plataforma en la que, manteniendo el equilibrio, deberían mantener en pie una botella llena de un característico líquido de colores.

En un primer momento, los concursantes de Cayo Paloma han sido los que se han sometido a dicha prueba. Uno a uno han ido cayendo hasta que solo han quedado en duelo Jonan Wiergo y Adara Molinero. Tras más de cinco minutos manteniendo el equilibrio, Laura Madrueño les ha ido pidiendo que cambiasen de postura. Unos retos que los dos concursantes de ‘Supervivientes 2023’ han ido logrando.

Sin embargo, Adara Molinero no ha podido con el último de ellos que era soltar una de las cuerdas que les ayudaban a mantener el equilibrio. En concreto, la presentadora ha iniciado una cuenta atrás para que los dos concursantes quitasen la mano. Adara ha sido la primera en quitarla, lo que ha hecho que perdiese el equilibrio y, por consiguiente, su líquido cayese. Sin embargo Jonan seguía con la mano en la cuerda y no parecía tener intención de quitarla como se había pedido.

Un detalle que ha provocado que la organización de ‘Supervivientes 2023’ tuviese que revisar las imágenes. Finalmente, Laura Madrueño ha determinado que, aunque permanecía con la mano en la cuerda, Jonan seguía teniendo margen de tiempo de un segundo para quitarla. Por lo que su victoria era válida.

«¡Vaya tongo!»: la audiencia de ‘Supervivientes 2023’ se rebela

A pesar del visto bueno de la organización de ‘Supervivientes 2023’, los espectadores no lo han tenido tan claro y han pedido una revisión más exhaustiva. Los comentarios en redes no han dejado de sucederse. «Revisar esto bien y dejar los tongos ya«, ha demandado un seguidor. En la misma línea, otro pedía: «Revisad esto ya». Mucho más exacerbados están los que no han dudado en acusar al reality de «tongo«.

