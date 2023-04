Telecinco da la sorpresa con este anuncio sobre Bertín Osborne que zanja lo rumoreado

Telecinco ha arrancado la promoción del regreso sorpresa de uno de sus programas más consolidados. Hablamos de ‘Mi casa es la tuya’. Cabe recordar que hace un año que se emitió la última entrega del programa de Bertín Osborne y que se había publicado que había sido cancelado.

Fue la revista Semana la que publicó que Mediaset había decidido no renovar ‘Mi casa es la tuya’ tras la pérdida de audiencia del programa de entrevistas. Por si fuera poco, aseguraba que Bertín Osborne ya no tenía contrato de cadena.

Por entonces, Mediaset quiso aclarar la información. «Respecto a las informaciones que están apareciendo sobre Mediaset España y Bertín Osborne, confirmar que nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos», escribían dejando entrever que seguirían trabajando con el presentador. No decían nada eso sí de ‘Mi casa es la tuya’.

Nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ con Bertín Osborne

Ahora, finalmente, Mediaset ha decidido apostar por una nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, que ya ha empezado a promocionarse. «Vuelve Mi casa es la tuya, en Telecinco», asegura la promo en la que se ven imágenes de invitados históricos que han pasado por el programa como Los Morancos, Rafa Nadal, Antonio Banderas o Pablo Alborán, entre otros.

Por el momento se desconoce con qué invitados contará Bertín Osborne en la duodécima temporada de ‘Mi casa es la tuya’. Es más, tal y como el propio cantante desvela en la revista ¡Hola! todavía no han comenzado las grabaciones. «Ahora empiezo otra vez en Telecinco con Mi casa es la tuya y, la verdad, estoy muy contento. Comienzo esta misma semana, pero todavía no he grabado el primero», asegura Osborne.

¡Vuelve 'Mi casa es la tuya' a Telecinco! pic.twitter.com/H5rWdI3eQp — Mediaset España (@mediasetcom) April 20, 2023

En este sentido, todo apunta a que ‘Mi casa es la tuya’ llegará en mayo a la parrilla de Telecinco. Teniendo en cuenta la programación de la cadena lo más probable es que el formato ocupe el hueco que deje ‘La isla de las tentaciones’ en el prime time del lunes mientras que ‘El Pueblo’ tomará el relevo de ‘Desaparecidos’.