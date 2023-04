Susanna Griso deja su puesto en ‘Espejo Público’ por este forzoso motivo: «Es histórico»

Hace justo una semana era Ana Rosa Quintana la que desaparecía de ‘El programa de Ana Rosa’ obligando a Joaquín Prat a dar explicaciones del motivo de su ausencia. Este martes, ha sido su rival, Susanna Griso la que no ha aparecido en ‘Espejo Público’.

Ante la desaparición sorpresa de Susanna Griso, Lorena García también se veía obligada a explicar el «histórico» motivo por el que la presentadora no se encontraba al frente del programa matinal de Antena 3.

Así, Lorena García se ponía al frente de ‘Espejo Público’ como cada vez que Susanna Griso se toma un descanso o vacaciones en el programa. No obstante, en esta ocasión la ausencia de la presentadora no era motivada por nada de eso.

La presentadora sustituta conducía con normalidad los titulares del día y comenzaba la tertulia política como cada día sin dar más explicaciones sobre por qué Susanna Griso no estaba en el programa. Fue una hora después de arrancar el programa, en torno a las 10:00 h cuando al conectar con Carlos Alsina el nombre de la presentadora salía a relucir.

Y es que Carlos Alsina no se cortaba nada al preguntarle a Lorena García por el paradero de su compañera Susanna Griso. «Hola, ¿cómo estás Lorena? ¿Qué ha pasado con Susanna?», le preguntaba el locutor y presentador de ‘Más de Uno’ de Onda Cero. «Pues, lo digo, para que no haya dudas: Se ha puesto malita«, le contestaba Lorena.

«Esto es histórico»

Tras ello, Lorena García relataba que Susanna Griso había acudido como cada día a su puesto de trabajo. Pero tan solo media hora antes del arranque del programa se sentía indispuesta y la dirección optaba por sustituirla por Lorena García. «Ha venido a trabajar pero media horita antes del programa he recibido un mensaje que decía ‘calienta por la banda, calienta que sales'», explicaba Lorena.

«Y esto es histórico porque creo que es la primera vez que presento el programa porque Susanna esté mala. Es histórico porque es un roble pero hoy ha tenido una complicación», insistía Lorena García. «Susanna no se pone mala nunca. Yo he pensado que me la estaba devolviendo porque yo le afee que me estuviera cambiando por Iván Redondo los lunes», apostillaba con sorna Alsina.

El mensaje de Susanna Griso en Instagram

Por su lado, Susanna Griso informaba a sus seguidores de Instagram que estaba «fuera de combate» aunque prometía cumplir con su compromiso de viajar a Sevilla. «Fuera de combate…solo momentáneamente. Me he sentido indispuesta justo antes de arrancar el programa, pero espero recuperarme pronto y no faltar a mis compromisos esta tarde en Sevilla. Gracias por preguntar», escribía.

Y poco después, compartía otro post al coger el tren que le llevará a Sevilla donde este miércoles entrevistará en ‘Espejo Público’ a Juanma Moreno y al alcalde Antonio Muñoz.