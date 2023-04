Lorena Castell sorprende al comunicar su marcha definitiva de ‘Zapeando’: «Qué difícil…»

Lorena Castell es uno de los rostros más reconocidos de ‘Zapeando‘. La cómica lleva nueve años en el formato de la sobremesa de laSexta por lo que casi que es impensable pensar en el programa y no acordarse de ella. No obstarte, los espectadores de ‘Zapeando’ tendrán que ir acostumbrándose porque Castell ha anunciado que abandona el programa.

«Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza… Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos», ha empezado escribiendo Lorena Castell en una publicación de Instagram, a través de donde ha sorprendido a sus seguidores al comunicar la noticia de su inesperada marcha.

Todo parece indicar que la marcha de la cómica y presentadora de ‘Zapeando’ no es por ningún malentendido con el programa o la productora. Castell en su publicación de despedida se ha dirigido a ellos con todo el cariño del mundo que se ha ido gestando en los últimos nueve años: «Gracias a Globomedia por la confianza y Atresmedia por esos maravillosos años».

En su mensaje de despedida, como no, Lorena Castell también se ha acordado de todos sus compañeros con los que ha tenido el placer de trabajar: «Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos». Y, como no podía ser de otra forma, ha mandado un mensaje a la audiencia: «Gracias a los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional».

Así, se abre una nueva etapa profesional para Lorena Castell ante su marcha de ‘Zapeando’. «Todavía quedan muchas aventuras por vivir… Show must go on», ha terminado escribiendo en su publicación de despedida. Mientras surgen nuevos proyectos, la cómica tiene su propio espectáculo en Madrid: ‘El Bingo para Señoras de Lorena Castell’.