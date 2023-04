Las cámaras de ‘Supervivientes’ delatan claramente lo que se trató de camuflar con Yaiza

La Palapa fue un auténtico polvorín durante la novena gala de ‘Supervivientes 2023‘ por los innumerables enfrentamientos que se tuvieron que abordar a lo largo de la velada y, sobre todo, por ese grave episodio de Yaiza con Asraf cuando no había cámaras que acabó en una expulsión disciplinaria. Una severa medida que no es inédita en el reality, pero que no tiene muchos precedentes.

No obstante, antes de dilucidar con todos los concursantes lo que aconteció en la noche de autos entre la novia de Ginés y la pareja de Isa Pantoja, el programa emitió otro de los encontronazos más sonados de la semana: el que mantuvo con Adara Molinero. En los últimos días, Yaiza le había declarado la guerra y había decidido ir a degüello a por ella por las tareas de supervivencia.

El detonante fue el reto que les propuso la organización de ‘Supervivientes’. Debían subir a la atalaya del Capitán Morgan y allí se encontrarían una suculenta recompensa: platos de tortilla de patata con pan. Sin embargo, no todas las porciones eran iguales y debían decidir de forma unánime a quién le correspondía cada ración en función de su valía como superviviente.

Como era de esperar, nadie quería hacerse con el pedazo más pequeño y el consenso no fue posible. La mayoría quisieron endiñar el trozo más exiguo a Adara. Yaiza capitaneó esa determinación atacándole cruelmente con que no hacía nada y que, para tomar el sol, a su cuerpo le bastaba con esa menor cantidad de alimento. El enfrentamiento entre las dos supervivientes estuvo servido.

Por supuesto, la ganadora de ‘GH VIP’ se plantó: «Sería de coña que yo me comiera el más pequeño de todos y esta señorita, que lleva dos semanas aquí y que tiene más cuerpo que yo, no». Unas palabras que propiciaron que la novia de Ginés, más tarde, se colocara fuera de sí y sobrepasara todos los límites con un comentario claramente amenazante.

«Como me vuelva a decir algo del físico colega, cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto», llegó a decir sin pudor alguno. Una amenaza intolerable de la canaria que se pudo ver nuevamente este jueves en Palapa ante una Adara que desconocía que su compañera había hecho semejantes declaraciones.

Sin embargo, cuando era interpelada por Jorge Javier Vázquez, intentó justificarse dando una explicación falsa de los hechos. «Después de escucharte, ¿te suena inadecuado el comentario sobre la nariz de Adara?», preguntó muy el presentador. «Eso también lo quería explicar. Eso lo hablamos porque no subió ni bajó nunca el cofre y entonces dije: ‘lo mismo te bajas de narices por bajar el cofre’, pero no era en esa interpretación que se puede dar», replicó. Es decir, una versión que NADA tenía que ver con la realidad.

Pues bien, justo cuando Yaiza andaba pronunciándose sobre ello, se estaba ofreciendo un plano general de todos los concursantes y se captó muy nítidamente cómo Alma Bollo y Manuel Cortés se miraron estupefactos y empezaron a susurrar «eso es mentira» durante varias veces. Y es que ambos se encontraban presentes cuando Yaiza vertió esa brutal amenaza y, por lo tanto, sabían perfectamente que las explicaciones que estaba dando a Jorge eran totalmente falsas.

Los espectadores de ‘Supervivientes’ no pasan por alto lo que la cámara enfocó

El momento no pasó desapercibido para el ojo avizor de los espectadores de ‘Supervivientes’ y, rápidamente, las redes se llenaron de infinidad de comentarios señalando ese preciso instante que delataba la fragrante mentira. Una mentira que el reality, además, trató de disimular, pues, a sabiendas de que era incierto, prefirió mirar para otro lado y esquivar el asunto.

ALMA POR DETRÁS ESTÁ DICIENDO QUE ES MENTIRA LO QUE DICE YAIZA!!!



Es que encima la tía nos toma por tontos, está la tenías que echar por la puerta de atrás. Expulsión ya!!! #SVGala9 — Cristina Moro medina ✈️ (@CristinaMorome1) April 27, 2023

Tengo la esperanza de que Alma contradiga hoy a Yaiza. Ya he visto que decía que era mentira cuando estaba hablando Yaiza. #SVGala9 — ♊☯️Ettiver☯️♊ (@Ettiver1) April 27, 2023

Alma mientras escucha a Yaiza está diciéndole a Jonan "eso es mentira" #SVGala9 — Arpía (@_Arpia_) April 27, 2023

Manuel y alma están diciendo que eso es mentira , así que si se refería a que le iba a pegar #SVGala9 — tongo tongo tongo!! 🇮🇨 (@covainformadora) April 27, 2023

ufff la que se va a liar con alma diciendo por detras que lo que esta diciendo yaiza de la nariz es mentira



Bravisima #SVGala9 — M. (@markitosss_____) April 27, 2023

Alma diciendo por debajo que es mentira lo que está diciendo la bruja #SVGala9 — Victoria S. Gordillo (@wendysago) April 27, 2023

Alma , Manuel y Jonan diciendo detrás que la excusa de Yaiza sobre lo de la nariz es mentira. DECIDIERON ponerse de lado de la verdad #SVGala9 — 𝖘𝖗𝖙𝖔𝖕𝖔𝖌𝖌𝖎𝖔 🦋✈️ (@srtopoggio) April 27, 2023