La pillada in fraganti en ‘Supervivientes’ cuando parecía que las cámaras no grababan

Ion Aramendi ha vivido una de sus peores noches al frente del debate dominical de ‘Supervivientes 2023‘. El presentador ha tenido que adoptar un tono duro con la mayor parte de los concursantes por su comportamiento siendo los habitantes de la Playa de los Olvidados los más afectados. Tal y como se ha podido ver durante el debate, Katerina ha robado alimento en la garita de las cámaras donde el equipo tiene instalada una cámara oculta que ha permitido grabar dicho hurto.

En un primer momento y al ser preguntados, los tres habitantes de Playa de los Olvidados han negado cualquier robo. «Contadnos esto, a ver qué pasa», ha pedido Jaime Nava visiblemente sorprendido. Por su parte, Katerina se ha reído al apuntar que estaba sorprendida, lo que ha molestado sobremanera a Ion: «Me estáis obligando todos a ponerme muy serio esta noche. Katerina, sabes perfectamente que está terminantemente prohibido ir a ciertos sitios, menos entrar en ellos y mucho menos llevarte cosas. Nos puede hacer cierta gracia que se robe algo, pero no todo lo que tú has pillado que has dejado sin comer al equipo».

«Ahora enserio, no tiene gracia eh«, ha vuelto a insistir el presentador ante la risa de la rusa. Al escucharlo, dicha concursante no ha tenido reparo en pedir perdón. Unas disculpas a las que se ha sumado Jaime Nava: «No tiene que pedir perdón solo ella. Por supuesto que hemos comido y no es solo culpa de Katerina, es culpa de los tres. Pasamos un hambre de cojones». «Entiendo que todo tiene una justificación, pero os hemos pillado. lo hemos visto. Habéis robado un montón de cosas: galletas, pan de molde, aceite, etcétera. ¿Dónde está lo que habéis robado?», ha contestado Ion Aramendi.

Frente a ello, Jaime se ha mostrado especialmente cabreado y no ha tenido reparo en negar los hechos que se le acusan: «No, no, no. Todo eso no lo hemos robado. Aceite no y galletas tampoco. Venga va, también hemos pillado un entrecot». «Creo que no os estáis dando cuenta de lo que ha pasado. Lo tenemos grabado, lo hemos visto todo. Creo que empezáis a entenderlo. No es una cuestión de que pueda parecer, sino que lo tenemos grabado», les ha advertido el moderador del debate de ‘Supervivientes 2023’.

Katerina lleva al límite a Ion Aramendi en ‘Supervivientes 2023’

«Soy un tipo majísimo, cachondo y lo que queráis, pero esto es un tema muy serio», les trasladaba Ion cuando la conexión se ha cortado por lo que han tenido que volver a conectar a posteriori. En ese instante, Katerina ha comenzado a desvelar sus robos: «Fue una vez en Playa Paloma y otra vez aquí, dos veces. Esto ya, la verdad, no lo he cogido más ni lo he hecho más». De igual manera, el presentador le ha preguntado por la identidad de su cómplice a lo que la rusa le ha espetado: «Eso no lo quiero decir. Si tenéis vídeos pues ya sabéis o ya preguntaréis a las personas».

Una actitud que ha hecho saltar a Ion Aramendi nuevamente: «Me parece que no nos estamos entendiendo del todo. Te estoy dando una oportunidad de que seas sincera. Es el momento de serlo. Responde a la pregunta que te he hecho». «No creo que tenga que hablar de otras personas. Al final yo asumo la responsabilidad de mis actos», ha contestado ella. Ante la negativa de la joven, el presentador de ‘Supervivientes 2023’ ha optado por pedirle información a Jaime Nava, quien ha comentado: «Robar nunca está justificado. Las condiciones son las que son y pasamos mucha hambre. No es solo Katerina y no me gusta que se esté focalizando solo en Katerina».