La inesperada marcha de esta mítica colaboradora de ‘La Roca’: «Me da mucha pena»

Los espectadores de ‘La Roca’ se habrán sorprendido este domingo cuando al comenzar el programa no aparecía Nuria Roca como presentadora. En su lugar, era su marido Juan del Val el que se ponía al frente del formato como las últimas veces que la conductora se ausentaba.

«Bienvenidos a La Roca. Aquí estamos todos al pie del cañón menos Nuria. Está pachucha o eso dice», aseveraba Juan del Val al comenzar el programa de este domingo y dando las explicaciones de la ausencia de la presentadora.

Así, Nuria Roca faltaba a su cita con los espectadores de ‘La Roca’ como ya hiciera el jueves pasado en ‘El Hormiguero’. Parece que la presentadora no ha podido recuperarse y así estar como cada domingo en su programa.

«Un beso, Nuria, mejórate mucho. El domingo te queremos ver aquí después del puente y esas cosas. Yo estoy deseando quitarme la chaqueta ya», terminaba de decir Juan del Val intentando empezar el programa.

Abril Zamora se despide de ‘La Roca’

Y coincidiendo con la ausencia de Nuria Roca, una de las colaboradoras habituales de ‘La Roca’ ha dicho adiós al programa este domingo. Se trata de la actriz y directora Abril Zamora, que suele formar parte de la segunda mesa de debate junto a Gonzalo Miró y Sara Ramos.

«Es mi último domingo. Me da mucha pena tener que irme, pero, jo, ha sido una experiencia muy positiva para mí. Estoy muy agradecida a todo el mundo, sobre todo a Nuria», destacaba Abril Zamora.

«¡Ah! ¿Sobre todo a Nuria?», le preguntaba Juan del Val con cierta ironía. «Sobre todo a Nuria porque me llamó ella, no tú, cariño. Pero tú me has querido muchísimo», le replicaba Abril Zamora al presentador sustituto de ‘La Roca’. Tras ello, Zamora explicaba que se marcha del programa por incompatibilidad con sus proyectos como actriz.