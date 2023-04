Jorge Javier da explicaciones ante lo que pasó con Laura Madrueño al inicio de ‘Supervivientes’

Laura Madrueño es una pieza clave en ‘Supervivientes‘. La presentadora desde Honduras informa de la última hora de los concursantes y conduce el programa de Telecinco desde esas playas paradisíacas. La sucesora de Lara Álvarez es la única conexión entre los concursantes y España.

Por este mismo motivo sorprendía que este jueves 13 de abril la gala de ‘Supervivientes 2023’ empezara sin la presencia de la presentadora. Uno de los momentos favoritos de Jorge Javier de cada gala es cuando justo al inicio conecta con Honduras para saludar a Laura Madrueño, algo que en esta ocasión no podía hacer.

En esta ocasión, la gala cambiaba por completo. A la ausencia de Laura Madrueño hay que sumar que Jorge Javier hacía sus ya populares rimas a los nominados desde la playa y no desde la palapa, por lo que todo llamaba la atención. Y todo ello en el inicio de la gala, lo que obligaba al presentador a dar explicaciones.

Sin dar detalles de los motivos de su desaparición, Jorge Javier Vázquez soltaba: «Laura no está, Laura se fue, pero volverá durante la gala». Tan solo unos minutos después, como bien había adelantado el catalán, Laura Madrueño aparecía para relatar la prueba de localización como si nada hubiera ocurrido.

La preocupación por Laura Madrueño era más que latente en las redes sociales después de que hace tan solo una semana tuviera un susto en directo. «Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor», explicaba.