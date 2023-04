Joaquín Prat señala las intenciones de ‘Supervivientes’ con Yaiza y Ginés y sería el acabose

Lo que se vivió este domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ superó toda previsión posible y hasta Joaquín Prat se ha quedado sin articular palabra al verlo en ‘El programa de Ana Rosa’. La visita de Isabel y Miriam, exmujer e hija de Ginés Corregüela respectivamente, acabó de la forma más insospechada y esto no ha hecho más que empezar.

El conocido como ‘rey de los bocadillos’ en TikTok escondía una azarosa vida sentimental que ha salido a la luz mientras se encuentra concursando en los Cayos Cochinos. Son tres las mujeres que se han colocado en la palestra en las últimas dos semanas confirmando su relación con el agricultor jiennense.

Por un lado, la ya mencionada Isabel, madre de las dos hijas de Ginés. En segundo lugar, Yaiza, actual pareja, que en los últimos días no ha parado de pasearse por los platós de Telecinco como defensora. Y por último, Luisa, supuesta examante con la que el ubetense engañó a su mujer durante diez años del matrimonio. Lo cierto es que es un esquema un tanto complejo.

Pues bien, este triángulo entorno a Corregüela va camino de ser el culebrón televisivo del año. Por ello, la organización de ‘Supervivientes’ inauguraba las clásicas visitas llevando hasta Honduras a Isabel y a una de sus hijas para, entre otras cosas, rendir cuentas. Y en mitad del encuentro el concursante dejó a todos helados al pedir una segunda oportunidad a quien fue su esposa y dejar en pleno directo a Yaiza.

«Si Isabel me perdona yo sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y yo lo he dicho, soy el que la he cagado», declaró. Laura Madrueño, atónita con los acontecimientos, le formulaba la pregunta definitiva: «¿Si tuvieras que elegir entre Yaiza e Isabel?». «Elegiría a Isabel porque son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo. Yaiza, si me está viendo, que me perdone, pero Isabel está por encima de todo», soltó sin pudor.

El revuelo fue mayúsculo y las reacciones de incredulidad, como la de Joaquín Prat este lunes, ante tal giro de guion no pararon de sucederse. Por su parte, Yaiza, la principal afectada con este bandazo, puso pies en polvorosa y se marchó del plató para poner rumbo al aeropuerto y trasladarse a Honduras a pedirle explicaciones a Ginés. Un cara a cara que se verá este martes en ‘Tierra de Nadie’.

«Yo, sinceramente, soy la mujer de Ginés, Isabel, o soy Yaiza y le mando a hacer puñetas», ha sentenciado Joaquín al ver semejante escena. Y al hablar de esa visita del esperado encuentro de Yaiza con Ginés mañana martes, el presentador ha señalado lo que tiene claro que va a hacer la organización de ‘Supervivientes’: «Te digo yo que Yaiza se queda». ¿Será finalmente concursante en relevo de Gema Aldón? «Que se quede por el bien del reality», ha apuntado Pepe del Real.