Gonzalo Miró se arranca a opinar sobre Ana Obregón y lanza una inapelable reflexión en ‘La Roca’

Han pasado cinco días desde que se publicó la exclusiva de la revista ‘¡Hola!’ con Ana Obregón saliendo de un hospital con su hija en brazos. Desde entonces, no ha habido nadie que no se haya manifestado sobre la maternidad de la actriz y presentadora por gestación subrogada a los 68 años de edad. También lo ha hecho Gonzalo Miró en ‘La Roca’.

«Yo he de reconocer que desde que me enteré de la noticia no he encontrado las palabras para expresar realmente lo que me gustaría decir sin faltar a nadie», empezaba reconociendo el colaborador de Nuria Roca antes de dar su opinión sobre el asunto.

🔴@NachoGarciaR, en su esperado repaso, nos cuenta qué ha ocurrido con la maternidad de Ana Obregón https://t.co/yu6hyJNHPV #LaRoca63 pic.twitter.com/ClzloGS3ea — La Roca (@LaRocaLaSexta) April 2, 2023

«Una cosa es lo que se habla de la gestación subrogada, y otra es del derecho que puede tener alguien con casi 70 años de ser madre. Yo a lo mejor no lo haría, pero desde luego que eso no está prohibido por tanto es un tema única y exclusivamente moral», sentenciaba al respecto Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró pone el acento en la «parte moral» de ser madre a esa edad

Tras ello, Gonzalo Miró era claro al defender que se acusa a Ana Obregón de querer llenar el vacío de su hijo Aless con esta niña, pero recordaba como siempre muchas parejas tenían hijos para arreglar sus problemas. «El hecho de que ella pueda llegar a pensar en ser madre para llenar el vacío que le ha provocado el fallecimiento de su hijo, es que si sacas la edad de la ecuación que es lo que todo el mundo pone sobre la mesa, porque quizás lo complique, habrá mucha gente que se dedique a tener hijos para llenar otras carencias. Eso no es nuevo. A nadie le piden un informe para ser padre», defendía el colaborador.

«Pero para adoptar sí», le replicaba por su parte Abril Zamora. «Ella si hubiera querido adoptar le hubieran tirado atrás la solicitud por una cuestión de edad», añadía la actriz y directora. «Llenar el vacío con un nuevo hijo… yo si fuera mi amiga le habría dicho que creo que no es el momento para hacerlo», insistía Zamora.

Era entonces cuando Gonzalo Miró le lanzaba una pregunta a su compañera. «¿Pero si una persona que hubiera vivido la misma circunstancia tuviera 45 años también te parecería mal?», cuestionaba el colaborador. «A mi los vientres de alquiler me parecen mal siempre», le espetaba Abril Zamora. «Pero separemos los temas porque si no es imposible. A mí también me parece mal. Pero yo hablo de la parte moral de ser padre o madre a esa edad, o no», concluía Miró.