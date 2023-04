El pronunciamiento de Alba Carrillo tras ser despedida de Telecinco que lo dice todo

Este martes, 18 de abril, se conocía la noticia de que Alba Carrillo había sido despedida de Mediaset. Desde que se marchara Paolo Vasile y con la llegada de los nuevos directivos, muchos han sido los cambios llevados a cabo por el grupo audiovisual. Entre ellos se encuentran el vetar a algunos rostros muy conocidos de todos sus programas. Y, ahora, el dejar de contar con una de sus colaboradoras estrella.

Alba Carrillo ya no participará más en programas como ‘Ya es mediodía‘, ‘Fiesta’ o ‘La isla de las tentaciones’. Mediaset ha decidido no renovar su contrato. Apenas unas horas después de conocerse este duro varapalo profesional, la exmodelo ha roto su silencio a través de su perfil de Instagram.

La colaboradora, centrada en su faceta de empresaria, en sus estudios y en su familia, ha compartido un divertido vídeo junto a su hijo, y ha aprovechado para dar las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido estos últimos días. «Lo primero: Agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo», ha empezado escribiendo en Instagram, antes de reconocer que va a echar mucho de menos la tele: «La tele es mi medio natural y allí soy feliz».

La petición de Alba Carrillo a sus seguidores

No obstante, Alba Carrillo es muy optimista con respecto a su futuro laboral: «Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos». Ante este cambio de vida, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha lanzado una petición a sus seguidores: «Espero que me acompañéis. Nada me haría tan feliz».

Y es que es consciente de que el apoyo de sus seguidores es fundamental para crecer en sus redes sociales y en sus negocios. Así que no ha dudado en pedirles que no la dejen sola en esta nueva etapa de su vida, alejada de la televisión, en donde tantos momentazos ha protagonizado.