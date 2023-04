El pronunciamiento de Alba Carrillo que aclara su relación con Alejandro de ‘La Isla de las Tentaciones’

Alba Carrillo está de actualidad después de que se le haya relacionado con un concursante de ‘La Isla de las Tentaciones‘. Este no es otro que Alejandro Pérez, participante de la última edición a la que acudió junto a su novia Laura Boado. No obstante, recientemente se filtraban unas imágenes que relacionaban al joven con la colaboradora.

Ante estas informaciones que no solo supondrían que Alba Carrillo habría encontrado el amor tras su sonado affaire con Jorge Pérez sino que también estarían adelantando el final de Alejandro en ‘La isla de las tentaciones 6’, la modelo ha querido pronunciarse en sus redes sociales: «Quiero aclarar una cosa. Me están escribiendo mis seguidores porque me están relacionando con una persona de ‘La isla de las tentaciones'», ha empezado diciendo.

Asimismo, Alba Carrillo descarta su relación con Alejandro Pérez o que ella pudiera fijarse en algún otro concursante de ‘La isla de las tentaciones’: «Me encanta el programa para verlo, para colaborar y para todo, pero me están relacionando con una persona que mis seguidores están preocupados porque no me pega nada a lo que yo normalmente he tenido».

Eso sí, confiesa que ha quedado con él: «Es verdad que es una persona con la que yo he ido un día a comer». No obstante, se sorprende de que justamente su quedada haya salido a la luz y hace un señalamiento: «Me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes porque yo voy a comer con muchísimas personas… Así ha pasado y más tonta soy yo. Pienso que la publicidad tiene que pagarse».

«Estoy conociendo a una persona. Me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad»

Ante esta situación que le está tocando vivir, Alba Carrillo ha confesado que a partir de ahora irá con más cuidado: «Seré más precavida la próxima vez porque es verdad que a veces confío en que la gente va a ser maja y luego pues me la lía». Y es que la modelo ya estaría encontrando el amor: «Que igualmente yo sigo mi camino y además estoy conociendo a una persona. Me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad».

Para acabar, Alba Carrillo vuelve a negar tajantemente cualquier relación con Alejandro Pérez: «Os mano un beso muy grande y nada, que niego absolutamente que tenga nada con Alejandro». Y aunque no ha aclarado a quién va dirigido, añade: «Y el refrán de hoy es «cuidado con las personas que a Dios rogando y con el mazo dando». Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos».