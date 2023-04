El llanto de Carmen Borrego en pleno ‘Sálvame’ al hablar del estado de María Teresa Campos

En las últimas semanas ha crecido la preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos a raíz de las últimas declaraciones de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego y de su nieta Alejandra Rubio.

Hace unos días, Terelu Campos se mostraba triste porque por primera vez su madre María Teresa Campos no estaría presente en la Semana Santa de Málaga. Poco después era Carmen Borrego la que aportaba más detalles al ser preguntada por Europa Press.

«Mi madre está con nosotros, gracias a Dios. Y, simplemente, mi madre no va a ir a Málaga porque no lo creemos oportuno», aclaraba Carmen Borrego cuando le preguntaban por las palabras de Terelu en su blog de Lecturas. «Está bien, está donde tiene que estar, en casa, descansando y desconectando», añadía dejando claro no obstante que se la echaría de menos en Málaga.

Este jueves, Telecinco emitía un nuevo programa de ‘Sálvame‘, eso sí grabado tal y como las redes se daban cuenta al contar con temas atemporales y no hablar del caso de Ana Obregón, que tan de actualidad está. Y una de las colaboradoras que estaba en el programa era Carmen Borrego.

Cuando ya ‘Sálvame’ llegaba a su fin en Telecinco, el programa se hacía eco de la ausencia de María Teresa Campos en la Semana Santa y no dudaba en recordar momentos felices de todo el clan Campos en el balcón disfrutando de las procesiones.

Al volver del vídeo, Carmen Borrego no podía contener la emoción. «Es duro porque oír a mi hermana decir que ya nunca más es durísimo, pero es la realidad. No es nunca más de mi madre, es que ves ese balcón y falta tanta gente…», confesaba la colaboradora sobre la ausencia de María Teresa Campos.

«Nosotros hemos sido una familia muy unida que en los últimos años de nuestra vida siempre hemos estado unidos en Semana Santa. Hay gente que se une en Navidad y nosotros es la Semana Santa la que nos unía a toda la familia», relataba Carmen Borrego.

«El saber que eso ya no va a ser nunca más es muy duro», sentenciaba Borrego. «¿María Teresa Campos se ha quedado aquí en Madrid?», le preguntaba entonces María Patiño. «Sí, está en Madrid», respondía la colaboradora. «Es que claro es la primera vez», recalcaba Patiño. «Mi madre ha sido semana santera, mis hijos también han sido muy de Semana Santa porque nos lo han inculcado desde pequeños», insistía Borrego.

Al preguntarla el motivo por el que ella no había acudido, Carmen Borrego era clara. «Yo hace tiempo que no voy al balcón, era maravilloso y desde que pusimos un crespón negro por mi tío Juan han ido faltando mucha gente. Ese balcón ya nunca volverá a ser lo que fue», aseveraba ella. «Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí«, añadía.

«Es más ella pregunta cuándo es Semana Santa. Mi madre siempre nos compraba algo para Semana Santa, iba por las tiendas y decía esto para Semana Santa y hoy por hoy lo sigue diciendo», terminaba confesando Carmen Borrego sobre lo que significan estas fechas para María Teresa Campos.