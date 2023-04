El entorno de María Teresa Campos actualiza su estado de salud: «Se la va a echar de menos»

Llega la Semana Santa y con ella, las tradicionales procesiones. Hay quien vive estas fechas con auténtica devoción, como es el caso de la familia Campos. Año tras año, María Teresa Campos y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, viajan hasta Málaga para asistir a las procesiones. Una tradición que este año no se llevará a cabo, pues la veterana presentadora no viajará hasta la ciudad andaluza.

Terelu Campos, ya aseguraba en su blog de la revista ‘Lecturas’ que esta Semana Santa será triste ya que su madre no la vivirá desde Málaga. Ahora ha sido su hermana, Carmen Borrego, la que ha dado la última hora sobre el estado de la comunicadora. Y sus palabras no hacen más que poner de manifiesto que la salud de María Teresa Campos es muy delicada.

Carmen Borrego no ve «oportuno» que María Teresa Campos viaje a Málaga por la Semana Santa

Carmen Borrego en ‘Sálvame’

A declaraciones a Europa Press, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha reconocido que se trata de una decisión que han tomado tanto ella como su hermana. «Tampoco es triste», ha dicho Carmen, refiriéndose a las palabras de su hermana en su blog. «Mi madre está con nosotros, gracias a Dios. Y, simplemente, mi madre no va a ir a Málaga porque no lo creemos oportuno», continuaba diciendo la colaboradora.

Además, dejaba claro que ella no va a estar triste, puesto que «yo voy a estar con ella y estar con mi madre para mí nunca va a ser una tristeza». Eso sí, reconocía que se la va a echar de menos» en esta Semana Santa: «No nos creamos que no está, mientras que mi madre esté, nosotras somos felices y yo me quedo con ella encantada. Y luego también se queda Terelu con ella».

Sobre cómo se encuentra María Teresa Campos, Carmen Borrego asegura que «está bien, está donde tiene que estar, en casa, descansando y desconectando». Tal y como ha confesado tanto ella como Terelu en numerosas ocasiones, lo único que les preocupa es que su madre pueda envejecer tranquila y alejada de los focos. Por eso, no dudaron en suplicar a los paparazzis que no hicieran guarda en la puerta de su casa con el fin de conseguir una foto de la veterana comunicadora.