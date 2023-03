El alto y serio llamamiento de Carmen Borrego sobre la situación de María Teresa Campos

Carmen Borrego ha hecho una encarecida petición en el plató de ‘Supervivientes 2023’ ante el estado actual de María Teresa Campos.

Mucho se está especulando sobre el actual estado de María Teresa Campos ante su delicada salud. Si en las últimas semanas ha crecido la preocupación por la presentadora y ante la falta de ofertas profesionales, su hija Carmen Borrego se ha pronunciado en ‘Supervivientes 2023‘ ha confirmado la retirada total de María Teresa Campos del medio televisivo.

Dicha información se ha podido conocer durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. El reality de supervivencia ha contado con Carmen Borrego en plató. Durante su labor como tertuliana, la hermana de Terelu Campos ha tenido que ver como Gabriela Arrocet se dirigía a ellas con los siguientes calificativos: «Nadie habla mal de él (Bigote Arrocet) solo las borregas, que son las únicas que hablan mal y pura mentira. No les da para Campos. Yo le digo Borregas porque la madre les queda grande«.

Lejos de quedarse callada, Gabriela ha asegurado que lo que dicen Terelu y Carmen «son mentiras, son puras mentiras. Todo lo que hablan es falso«. La reacción por parte de Carmen Borrego no se ha hecho esperar. «Nunca he hablado mal de su padre. No he dicho nada malo y he contestado a cosas que ha dicho ella y su padre. ¿Que se ha portado mal con mi madre? No puedo decirlo de otra manera. Es una realidad, se ha portado mal. En un momento en el que mi madre sufrió, como hija defendí a mi madre y no me arrepiento y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera», ha apuntado Carmen Borrego.

En todo momento, Carmen ha querido alejar a María Teresa Campos de toda polémica confirmando su jubilación: «Creo que se la podría evitar. Que ni hable bien, ni hable mal, que se limite a no hablar de mi madre. Mi madre está retirada y no está en ningún plató de televisión. Mi madre no va a contestar a nadie y como no va a contestar ni a ella ni a nadie, lo mejor que podemos hacer todos incluida yo es no hablar de ella«.

Carmen Borrego se desmarca de Gabriela Arrocet: «No la conozco»

De igual manera, sobre la rajada de Gabriela Arrocet sobre las hijas de María Teresa Campos, Carmen ha comentado visiblemente indignada: «La realidad es que con ella no hay ningún tipo de vínculo. Es más, no nos conocemos personalmente puesto que ella no quiso. No le apeteció conocernos. Yo preocupada no estoy en absoluto porque no tengo nada que ocultar. Yo voy a juzgarla como concursante, pero me lo está poniendo muy difícil. Desde que llegó y se tiró del helicóptero ya ha tenido tema de conversación que no debería tener».

Al ser preguntada sobre Gabriela Arrocet, la hija de María Teresa Campos no se ha quedado callada. Por ello, ha soltado: «Contra ella no podría tener nada ni bueno ni malo, no la conozco. Ella tampoco puede tener en contra mía nada porque no me conoce. A mi madre la ha visto una hora en una comida y lleva tres años. Por fin ha conseguido estar en ‘Supervivientes’ gracias a las borregas«.